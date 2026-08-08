Extremadura da plantón a la Comisión de Infancia donde se decidirá el reparto de menores migrantes

Extremadura no participará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España el próximo 13 de agosto para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Así se lo ha comunicado por carta el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En la misiva, Fernández reitera el rechazo de la Junta de Extremadura a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado individualmente la situación jurídica de cada menor ni haya facilitado la documentación sobre su identidad, edad y circunstancias familiares. "Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", señala el vicepresidente.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios de comunicación. / Vox Extremadura

Expedientes individuales

La Junta reclama que, antes de plantear cualquier traslado, el Gobierno central abra, instruya y resuelva los expedientes individualizados previstos en la legislación de extranjería. Según ha defendido Fernández, estos procedimientos deben determinar, atendiendo al interés superior del menor, si procede su permanencia en España, la reunificación familiar o el retorno a su país de origen.

La carta solicita además que el Ministerio facilite los expedientes completos, con la documentación relativa a la identificación, la edad, las circunstancias familiares, la valoración del interés superior del menor y la resolución sobre su retorno o permanencia en España. La reclamación no alude expresamente a la realización de pruebas para determinar la edad, sino a que este dato figure acreditado en la documentación aportada por el Estado.

"Extremadura no puede asumir las consecuencias de una competencia que es exclusivamente estatal", ha afirmado Fernández, quien ha insistido en que la comunidad no aceptará convertirse en receptora de menores mientras el Ejecutivo central, según su valoración, no haya completado previamente esos trámites.

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

Plante a la reunión sectorial

Como expresión de este rechazo, Extremadura no acudirá a la comisión sectorial convocada para abordar la distribución de los menores llegados a Ceuta. El vicepresidente ha comunicado formalmente esta decisión a Sira Rego y ha condicionado cualquier posible traslado a que se conozca previamente la situación concreta de cada afectado.

Vox ha defendido que la prioridad debe ser localizar a las familias y facilitar la reunificación cuando resulte posible. Fernández ha advertido de que distribuir a los menores por distintos territorios antes de resolver sus expedientes podría "alejarlos de sus progenitores y dificultar los procedimientos familiares".

"Los menores tienen que estar con sus familias. Y si el Gobierno de España tiene constancia de que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus ciudadanos, lo que debe hacer es activar todos los mecanismos legales para que puedan regresar con sus familias, en lugar de repartirlos por España", ha concluido.