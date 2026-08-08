Calor extremo
Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas
Las alertas permanecerán activas entre las 13.00 y las 21.00 horas por máximas de hasta 38 grados. Un total de 16 comunidades autónomas tienen avisos por calor, tormentas, lluvias o viento
Toda Extremadura estará este sábado, 8 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en buena parte de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los valores más elevados se esperan en Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, el sur de Badajoz, Tajo y Alagón y la meseta cacereña, donde los termómetros podrán situarse en torno a esos 38 grados.
En las comarcas del norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez, las temperaturas máximas previstas serán algo inferiores, aunque también elevadas, con registros que podrán alcanzar los 36 grados.
Los avisos comenzarán a las 13.00 horas y se mantendrán activos hasta las 21.00 horas, coincidiendo con las horas centrales de una jornada marcada por las altas temperaturas en buena parte del país.
Dieciséis comunidades con avisos
La situación de Extremadura forma parte de un episodio que afectará este sábado a prácticamente toda España. Un total de 16 comunidades autónomas tendrán avisos por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento.
Los avisos de nivel naranja por calor se concentrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que otras zonas de Andalucía permanecerán en nivel amarillo.
También habrá avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Aragón, Cataluña, Canarias y Andalucía, además de Badajoz y Cáceres.
Aemet ha previsto una tendencia hacia una mayor inestabilidad en la Península, aunque durante las primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio.
A partir de las horas centrales del día se desarrollará nubosidad de evolución que podrá dejar chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste.
Algunas de esas tormentas podrán ser fuertes y estar acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento, especialmente en el cuadrante nordeste peninsular, el área cantábrica y la meseta Norte.
Hasta 40 grados en el Guadalquivir
En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en los litorales mediterráneos y en el área cantábrica y experimentarán pocos cambios en el resto.
Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y de forma puntual en la meseta Norte.
Los valores más elevados se registrarán en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrán alcanzar incluso los 40 grados.
Las temperaturas mínimas aumentarán además en Extremadura, Huelva, el Cantábrico oriental y el alto y medio Ebro.
Aemet prevé que continúen las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular, así como en los archipiélagos, con puntos del litoral mediterráneo, el Guadalquivir y Canarias donde las mínimas podrán mantenerse por encima de los 25 grados.
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