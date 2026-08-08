"El incendio de Jarilla hizo madurar a la sociedad extremeña"

Dijo que Jarilla le había hecho madurar profesional y personalmente. ¿Qué le cambió después de aquellos once días?

Soy mucho más consciente de lo valiosa que es la colaboración institucional y de que las emergencias tienen que quedar siempre fuera de la política. Muchas veces puedes pensar que otra administración no ha hecho todo lo que debía. Pero después de Jarilla creo que, en lugar de salir públicamente a criticarlo, hay que trabajarlo por detrás. La colaboración y la lealtad institucional se cultivan. También me cambió ver de cerca qué significa sacar a una persona de su casa de un momento a otro: irse significa dejar atrás toda su vida sin saber qué encontrará al regreso.

¿Hubo algún momento en el que sintiera miedo de que las decisiones no fueran suficientes para proteger a la población?

Sí. La preocupación permanente era extinguir el incendio sin lamentar ninguna vida. Tuvimos ciudadanos que no querían salir de sus casas y hubo decisiones complicadas que inicialmente no fueron comprendidas por todos los grupos que participaban en la emergencia. Por ejemplo, permitir en determinados momentos que algunos vecinos regresaran a sus pueblos tras varios días, o abrir carreteras parcialmente. La gente necesita comprobar cómo está su casa, alimentar a sus animales o atender cuestiones básicas. Fueron decisiones con cierto riesgo, pero ayudaron a rebajar la enorme tensión que ya existía.

Hubo decisiones complicadas que inicialmente no fueron comprendidas por todos los grupos que participaban en la emergencia

¿Qué aprendió sobre cómo comunicar una catástrofe?

La presidenta María Guardiola me dijo que había que explicarlo todo, ser lo más transparentes posible y tratar a la gente como adulta. Eso significaba contar también lo malo. Creo que la experiencia del incendio de Jarilla hizo madurar a la sociedad extremeña. La gente vio que detrás había profesionales preparados y que no se trataba de engañar a nadie. La transparencia debe estar por encima del miedo a la crítica política.

Redes sociales

¿Cómo se conserva la templanza ante un fuego que se ha desbocado?

Por instinto. Sabíamos que se estaban poniendo todos los medios disponibles, que teníamos a los mejores profesionales y que el incendio terminaría cuando aparecieran las ventanas de oportunidad. Mientras, había que trabajar con estrategia: reposicionar medios, intentar atacar por un flanco, después por otro, esperar cambios del viento o que bajara la temperatura. Era desesperante, pero esa desesperación no puede transmitirse al resto.

Era desesperante, pero esa desesperación no puede transmitirse al resto

De todos aquellos días ¿qué momento sigue acompañándole especialmente?

El abrazo final, cuando todo había terminado. Abrazarte con personas a las que quizás diez días antes ni siquiera conocías, pero con las que habías compartido jornadas enteras y momentos de enorme tensión. Hay gente a la que escribiré por Navidad todos los años, porque acabaron formando parte de uno de los momentos más difíciles de mi vida política, pero también de mi vida personal.