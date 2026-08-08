Un manual y un carné para reverdecer el oficio del corcho en Extremadura

La falta de profesionales cualificados para la saca del corcho constituye desde hace años una amenaza para la futura viabilidad del aprovechamiento de los alcornocales extremeños. La jubilación de los trabajadores más veteranos y la pérdida de la transmisión tradicional de conocimientos dentro de las cuadrillas se han ido acentuando, lo que ha llevado al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) a emprender diferentes acciones destinadas a garantizar el relevo generacional, homogeneizar la formación de los nuevos sacadores o acreditar las competencias básicas necesarias para ejercer este oficio.

Formación para el carné sacador realizada en 2025. / Cicytex

Un manual para obtener el carné

La última iniciativa que ha puesto en marcha este organismo público de investigación de la Junta de Extremadura ha sido la publicación de un Manual para la obtención del carné de sacador de corcho. Elaborado al alimón con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) dentro del proyecto Futurecork, el texto reúne los contenidos que deben dominar los aspirantes a obtener esta acreditación, existente en la región desde el año pasado. Aquí entran, entre otros aspectos, las técnicas tradicionales de extracción, la seguridad laboral, el mantenimiento de las herramientas, la evaluación de riesgos o las nuevas tecnologías aplicadas al descorche.

Un profesional extrae el corcho de un alcornoque con una herramienta mecánica. / Cicytex

Ramón Santiago, técnico del área de Sistemas Forestales Mediterráneos de Cicytex y uno de los autores del documento, explica que el proyecto comenzó a tomar forma a partir de una experiencia desarrollada en Cataluña. Las entidades participantes invitaron posteriormente a Extremadura a incorporarse al proceso, que adquirió dimensión nacional con la presencia también de Andalucía (son las tres principales comunidades productoras de corcho en España).

Hacia una acreditación europea

En este marco, "fuimos desarrollando unos estándares mínimos para un carné de sacador en España", detalla Santiago. Esto se hizo tomando como referencia los protocolos del Consejo Europeo de Capacidades Forestales y Ambientales (Efesc, por sus siglas en inglés). En este sentido, el propósito es dar un paso más y avanzar hacia una acreditación que sea reconocible por las empresas forestales europeas.

Trabajos de descorche tradicional en una dehesa. / Cicytex

Esta certificación permitiría demostrar que el trabajador ha recibido una preparación básica y conoce las normas esenciales para desarrollar la actividad con seguridad. Santiago compara su funcionamiento con el de otros carnés profesionales ya implantados en el sector forestal. "Cuando una empresa forestal europea contrata a un motosierrista y este tiene su carné homologado, ya sabe que posee los conocimientos mínimos deseables para trabajar con una motosierra. Con el descorche ocurriría lo mismo", explica.

Innovación y mecanización

Además de documentar las técnicas tradicionales de extracción del corcho, la publicación aborda los avances en innovación y mecanización del sector. En este apartado se presentan distintas herramientas diseñadas para facilitar el trabajo, mejorar la ergonomía, incrementar la productividad y minimizar los daños en los árboles. La obra se completa, en sus páginas finales, con un glosario de términos corcheros en el que se explican voces como casca (capa madre), bornizo (el corcho que se obtiene en la primera extracción del alcornoque) o zapata (el que se forma en la parte más baja del tronco).

La falta de alumnos

Cicytex llevaba "entre siete y ocho años" intentando poner en marcha una Escuela de Sacadores en Extremadura. Durante ese tiempo consiguió la financiación (un curso para unos 15 alumnos cuesta "entre 25.000 y 30.000 euros"), el profesorado y los materiales necesarios, pero se encontró con una dificultad inesperada: la falta de alumnos. En algunas convocatorias solamente se inscribieron "una o dos personas", cuando las instituciones financiadoras exigían un mínimo de diez participantes para justificar la inversión.

Alumnos del curso para el carné de sacador que organizó Cicytex el año pasado. / Cicytex

Sin embargo, la situación cambió el pasado año, cuando la posibilidad de obtener esta acreditación profesional logró despertar el interés en el curso. "Con el aliciente del carné de sacador conseguimos alumnos", destaca el técnico, y la formación pudo desarrollarse por vez primera gracias también a la financiación de FutureCork. La acreditación, puntualiza, ofrecía una utilidad concreta al curso: demostrar su preparación con la expectativa de acceder durante el verano a una empresa o a una cuadrilla de descorche.

El descenso de profesionales

Según las estimaciones del técnico de Cicytex, la región dispone actualmente de entre 1.000 y 1.200 sacadores. Esta cantidad permite mantener la actividad, aunque, dependiendo de las campañas, ya plantea dificultades para que todas las fincas sean atendidas en el momento más adecuado.

Cada alcornocal tiene una fecha óptima para realizar la saca, determinada por las condiciones del árbol, la climatología y la zona. La falta de cuadrillas obliga en ocasiones a los propietarios a esperar hasta que los trabajadores terminen en otras explotaciones, incluso aunque ese retraso implique superar el periodo más favorable.

Descorche con herramientas tradicionales. / El Periódico

"Con la cantidad de sacadores que tenemos ahora mismo, la cosa está un poco compleja para optimizar el descorche en toda Extremadura", advierte Santiago. El problema será todavía mayor si el número de profesionales continúa descendiendo: "En cuanto bajemos de los 1.000, ya no podremos optimizar nuestros recursos con el descorche tradicional".

Para evitar que esta situación se agrave, Santiago reclama una respuesta coordinada de administraciones, propietarios e industrias corcheras. "Hay que poner toda la carne en el asador", advierte, antes de que la falta de profesionales comprometa de forma irreversible el futuro del descorche en Extremadura.