De Baños de Montemayor a Badajoz: los mejores lugares para ver el eclipse solar en Extremadura

No será necesario salir de Extremadura para presenciar uno de los grandes acontecimientos astronómicos del siglo. La Luna cubrirá más del 95% del Sol en toda la región durante el eclipse del próximo miércoles 12 de agosto, aunque las mejores condiciones por porcentaje de oscurecimiento se concentrarán en el norte de la provincia de Cáceres.

El fenómeno comenzará alrededor de las 19.35 horas y se prolongará durante casi dos horas. Su momento culminante llegará entre las 20.34 y las 20.36 horas, dependiendo de la localidad. Como el Sol estará ya cerca de ponerse, la elección del lugar tendrá una importancia especial: será necesario buscar un espacio con el horizonte oeste despejado, sin edificios, montañas o árboles que oculten la parte más baja del cielo.

Visión parcial

Aunque el eclipse será total en una franja que atravesará otras zonas de España, desde Extremadura se contemplará como parcial. La diferencia entre unos municipios y otros será reducida, pero el porcentaje de Sol cubierto aumentará cuanto más al norte se encuentre el observador.

El punto con mayor porcentaje entre los destacados por la Dirección General de Turismo será Baños de Montemayor, donde la Luna ocultará el 98,91% del Sol. Su proximidad a la franja de totalidad convierte a esta localidad del valle del Ambroz en una de las principales opciones de Extremadura.

Muy cerca se situarán Las Hurdes, con un 98,7%, y Sierra de Gata y Plasencia, ambas con alrededor del 98,4%. Son, por tanto, las áreas extremeñas donde el eclipse se aproximará más a la totalidad.

Sin embargo, un porcentaje de ocultación mayor no garantiza por sí solo una mejor observación. Al producirse el máximo al atardecer, habrá que evitar puntos desde los que las sierras puedan tapar el Sol en dirección oeste. Los espacios urbanos abiertos y elevados, con vistas despejadas hacia la puesta de sol, serán más adecuados que las zonas encajadas entre montañas.

El negocio del eclipse: las ventas de gafas, sillas plegables, gorras y baterías portátiles aumentan un 600% / Carlos Gil

Cáceres, Mérida y Badajoz

También las principales ciudades extremeñas ofrecerán porcentajes muy elevados. En Cáceres capital quedará cubierto el 97,5% del disco solar, mientras que en Mérida se alcanzará el 96,7% y en Badajoz el 96,2%.

Estos datos permitirán contemplar claramente el cambio progresivo de la luz sin necesidad de desplazarse a espacios naturales. Plazas amplias, zonas abiertas y puntos urbanos con una visión limpia hacia el oeste podrán convertirse en observatorios improvisados, siempre que no existan obstáculos en la línea del horizonte.

De hecho, la Junta de Extremadura ha recomendado realizar la observación desde los núcleos urbanos. La petición responde al elevado riesgo de incendios asociado a una posible concentración de desplazamientos hacia el campo, montes y enclaves rurales en pleno agosto. Hay que recordar que Extremadura se encuentra en época de peligro alto de incendios forestales desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre.

Recomendaciones de la Junta de Extremadura para ver un eclipse. / Juntaex

El tiempo decidirá el lugar definitivo

La elección del emplazamiento dependerá también de la nubosidad prevista para esa tarde. El Instituto Geográfico Nacional dispone de un visualizador oficial del eclipse que permite consultar por localidad los horarios, el porcentaje de oscurecimiento, la altura del Sol y la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología.

Por ello, la recomendación será comprobar la previsión poco antes del miércoles, ya que una localidad con un porcentaje ligeramente inferior, pero con el cielo despejado, ofrecerá mejores posibilidades que otra más próxima a la totalidad cubierta por nubes.

Nunca mirar directamente al Sol

El eclipse no podrá contemplarse directamente ni siquiera cuando la Luna cubra más del 98% del disco solar. Será imprescindible utilizar gafas homologadas con la norma ISO 12312-2 y comprobar que no estén deterioradas. Las gafas de sol convencionales, cristales ahumados, radiografías, negativos fotográficos y filtros caseros no ofrecen protección.

Tampoco se deberá mirar a través de prismáticos, telescopios o cámaras con las gafas puestas: estos instrumentos necesitan filtros solares específicos colocados delante del objetivo. La observación sin protección puede provocar lesiones oculares graves y permanentes, aunque no se perciba dolor en ese momento.

La combinación más favorable será, por tanto, sencilla: un núcleo urbano, un horizonte oeste despejado, cielo sin nubes y protección ocular homologada. El norte cacereño ofrecerá los porcentajes más próximos a la totalidad, pero el eclipse será visible con una intensidad excepcional desde prácticamente cualquier localidad extremeña.