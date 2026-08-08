Muere el hombre de 45 años que sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

El hombre que este viernes sufrió un ahogamiento en la piscina natural de La Granja, en Cáceres, ha fallecido finalmente en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, tal y como ha confirmado a este periódico el Servicio Extremeño de Salud (SES).

La víctima tenía 45 años, de acuerdo con los datos facilitados por el propio SES. Tras el suceso, que se registró en la mañana de ayer, los sanitarios desplazados a la zona consiguieron reanimarlo en la propia piscina natural y, una vez estabilizado, fue evacuado al centro hospitalario placentino, donde ingresó en estado grave.

La intervención de los servicios de emergencia comenzó después de que la Central 062 de la Guardia Civil recibiera el aviso a través del 112. Varias patrullas acudieron al lugar para colaborar en las labores de auxilio y prestar apoyo al dispositivo sanitario.

Durante el traslado hasta Plasencia, una patrulla de la Guardia Civil acompañó a la ambulancia para facilitar su desplazamiento hasta el hospital.

Nueve víctimas

Con esta muerte, Extremadura suma nueve fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2026. El anterior caso mortal se registró el pasado 23 de julio en Alcántara, donde un hombre de 53 años perdió la vida en la piscina municipal

Aquel fallecimiento se produjo apenas 20 días después de la muerte de una niña de Almendralejo que había sufrido un ahogamiento en una piscina del Valle del Jerte. La menor fue trasladada con vida al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde falleció durante la madrugada del 3 de julio.

Junio también dejó tres víctimas mortales en distintos accidentes acuáticos en la región. Un niño de dos años murió después de caer a un canal de riego en Rena y permanecer ingresado en estado grave. En Talayuela, un joven de 25 años, N'Gandi Beni Ange Uriel, perdió la vida en el lago del campo de golf donde realizaba labores de mantenimiento. Su cuerpo fue localizado por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Ese mismo mes murió también un hombre de 74 años en la presa de Majadillas, entre Garganta la Olla y Jaraíz de la Vera. Su desaparición había sido denunciada días antes y su cuerpo fue localizado en las inmediaciones del embalse.

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La muerte ocurrida ahora en La Granja eleva así a nueve el balance de víctimas mortales por ahogamiento en Extremadura durante 2026.