Solo el 14% de los extremeños ha realizado reformas para aislar su vivienda del calor

Extremadura aparece entre las comunidades con menor implantación de reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas, pese a ser también una de las regiones donde más hogares tienen dificultades para mantener una temperatura confortable. Dos estudios distintos retratan las dos caras de un mismo problema: la necesidad de adaptar las casas al calor y el coste que frena las actuaciones.

Solo el 14,4% de la población extremeña ha realizado mejoras de eficiencia energética en su vivienda, según la 'Radiografía de las reformas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas en España', elaborada por el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol). Es el tercer porcentaje más bajo del país, únicamente por encima del registrado en Canarias (11,2%) y Andalucía (14,2%).

La cifra contrasta con las dificultades térmicas que soportan numerosos hogares. El IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) sitúa en el 55,2% el porcentaje de extremeños que no logra mantener habitualmente una temperatura adecuada en casa, casi nueve puntos por encima de la media española, que se quedó en el 46,4%.

El coste frena las obras

El estudio de EsadeEcPol señala que el 35,4% de los españoles necesita realizar obras de eficiencia energética, pero no ha podido acometerlas durante los últimos cinco años. El coste constituye la principal barrera para el 78% de las personas que reconocen necesitar estas intervenciones.

A mucha distancia aparecen otras dificultades, como los acuerdos con los vecinos o la protección de edificios históricos, mencionados por el 11,6%; la falta de interés, con un 6,3%; y los problemas administrativos, con un 2,4%.

Solo el 19,3% de la población española reside en viviendas en las que se han ejecutado mejoras, aunque el porcentaje ha aumentado respecto al 14,6% registrado en 2023. Todas las comunidades han avanzado durante los dos últimos años, pero las diferencias territoriales siguen siendo amplias.

Navarra encabeza la clasificación, con un 27,9% de ciudadanos que ha realizado este tipo de actuaciones, seguida del País Vasco (26,7%) y Baleares (26,6%). En el extremo contrario se encuentran Canarias, Andalucía y Extremadura.

Las casas más antiguas, las más necesitadas

La antigüedad del parque residencial condiciona directamente la necesidad de intervención. Cerca del 65% de las viviendas construidas antes de 1960 requiere mejoras, según el informe.

También existe una brecha relacionada con los ingresos. Entre las viviendas en propiedad, la tasa de ejecución de las obras aumenta desde el 29% en el tramo de renta más bajo hasta el 51% en el más elevado.

Esta relación apenas se aprecia en las casas alquiladas, donde el porcentaje oscila entre el 17% y el 22%. El estudio atribuye esta diferencia al hecho de que el propietario debe afrontar el coste de una reforma cuyos beneficios inmediatos disfruta el inquilino.

Quienes finalmente emprenden las obras tienden, además, a concentrar varias intervenciones. Cerca del 70% ejecuta tres o más simultáneamente para repartir gastos fijos como el andamiaje, las licencias, el proyecto técnico o el desplazamiento de los trabajadores.

Un profesional de la construcción, en la reforma de una vivienda. / EL PERIÓDICO

Más de la mitad, sin una temperatura estable

Las reducidas cifras de rehabilitación adquieren especial relevancia en Extremadura por sus temperaturas extremas. Según el observatorio de UCI, el 55,2% de los encuestados en la región afirmó que su hogar no mantenía habitualmente una temperatura apropiada, frente al 46,4% del conjunto de España.

Extremadura se situó así entre las comunidades con mayores dificultades, junto a Murcia y Andalucía. Solo el 9,5% de los extremeños aseguró que su vivienda conservaba siempre una temperatura confortable.

El informe relaciona esta situación con las condiciones climáticas, las características del parque edificado y la capacidad económica de las familias. Entre los hogares españoles que no consiguen ahorrar a final de mes, el 30% solo alcanza una temperatura confortable en momentos puntuales, el 21% rara vez y el 10% nunca.

"Las olas de calor que estamos viviendo evidencian que la eficiencia energética ya no es solo una cuestión de sostenibilidad o ahorro económico. Es también una cuestión de bienestar, salud y adaptación al cambio climático", ha señalado la directora de Rehabilitación de UCI, Laura Visier.

Disposición a invertir

Pese a las dificultades, el observatorio refleja una elevada predisposición de los extremeños a reformar sus casas. El 96,3% afirma que invertiría en mejorar su eficiencia energética, frente al 87,3% de la media española.

La cantidad media que estarían dispuestos a destinar alcanza los 15.494 euros en Extremadura, más de 3.200 euros por encima del promedio nacional, situado en 12.258 euros.

El ahorro en la factura energética y la mejora del confort térmico aparecen como los principales motivos para acometer las obras. Entre las actuaciones más demandadas figuran la instalación de ventanas aislantes y la mejora del aislamiento térmico, además de la intervención en fachadas y cubiertas, la protección solar y la renovación de los equipos de climatización.

La disposición declarada choca, sin embargo, con la capacidad real para asumir el desembolso. Esa distancia entre intención y ejecución explica que Extremadura figure entre las comunidades que más necesitan adaptar sus viviendas, pero también entre las que menos reformas energéticas han realizado.