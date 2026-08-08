Las plazas se eclipsan antes que el Sol: varias quedadas en Extremadura ya cuelgan el cartel de completo

Estos días hay una fecha que se repite en buscadores, redes sociales y conversaciones: el próximo 12 de agosto. El eclipse solar ha desatado una expectación que va mucho más allá de quienes habitualmente siguen la astronomía.

Las búsquedas de viajes para esas fechas han crecido y los datos difundidos por Omio reflejan un aumento del interés por desplazarse hacia algunos de los puntos españoles donde el fenómeno será más espectacular. Extremadura no vivirá la totalidad, pero tampoco quiere quedarse fuera de una tarde que promete ser difícil de olvidar.

La prueba está en las reservas. Malpartida de Cáceres, Monfragüe, Mérida o la finca La Cocosa preparan encuentros para observar el eclipse acompañados de especialistas. En algunos casos, las plazas desaparecieron semanas antes de que la Luna comience siquiera a acercarse al Sol.

Malpartida cambia Los Barruecos por las estrellas

Uno de los escenarios más singulares estará en Malpartida de Cáceres. Las Peñas del Corchao se convertirán durante unas horas en un improvisado observatorio desde el que seguir el avance de la Luna ante el Sol.

Para disfrutar de un eclipse que llegará cuando el astro se encuentre muy próximo al horizonte resulta fundamental contar con una zona abierta hacia el oeste. Allí, el fenómeno comenzará alrededor de las 19.35 horas y alcanzará su máximo aproximadamente a las 20:34 horas, cuando la superficie solar quedará cubierta en más de un 97%. La convocatoria ha demostrado hasta qué punto ha crecido la expectación, ya que a día de hoy las inscripciones ya están completas.

La misma situación se repite la comarca de Las Villuercas, aunque allí la observación del eclipse tendrá un ingrediente añadido: la gastronomía. La propuesta, que tendrá lugar en las Bodegas Cañalva en Cañamero, agotó sus plazas en apenas cinco días.

Esta actividad permitirá descubrir cómo y por qué se produce este fenómeno mientras los asistentes siguen la evolución del Sol a través de telescopios equipados con filtros especiales. La experiencia estará acompañada por explicaciones y curiosidades sobre el cielo y comenzará con un aperitivo y cava de la tierra.

250 personas y otra forma de "escuchar" el Sol

La fiebre astronómica también llegará a Monfragüe, aunque allí el 12 de agosto será únicamente el centro de una programación mucho más amplia. El Observatorio Astronómico de Monfragüe, en Torrejón el Rubio, aprovechará la coincidencia del eclipse con las Perseidas para dedicar varios días, concretamente del 11 al 16 de agosto.

Charlas, observaciones y actividades sobre meteoritos y otros cuerpos menores acompañarán una semana en la que el miércoles será el gran protagonista. Para esa tarde ya se espera la presencia de unas 250 personas, mientras que entre 30 y 40 permanecen en lista de espera.

Además de entregar gafas de protección, se prepararán métodos para proyectar la imagen del eclipse y seguirlo sin mantener la vista dirigida continuamente hacia el Sol.

Pero una de las experiencias más curiosas llegará a través del sonido. Mediante un sistema conocido como LightSound, las variaciones de luz pueden transformarse en señales sonoras. De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán percibir cómo disminuye la luminosidad conforme la Luna cubra el disco solar. El eclipse, por tanto, no solo podrá verse, también podrá escucharse.

En el entorno del parque se plantean otros puntos de encuentro. Desde la Plaza Mayor de Toril, por ejemplo, partirá una actividad hacia una zona preparada para contemplar el fenómeno.

Una terraza para observar el cielo de Mérida

En Badajoz, Mérida convertirá durante unas horas un espacio urbano en observatorio. La cita será en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, donde la Agrupación Astronómica de Mérida acompañará al público durante el acontecimiento.

La jornada arrancará a las 19:00 horas, con una introducción que permitirá comprender qué se verá posteriormente en el cielo y cómo observarlo correctamente.

La Luna comenzará a cubrir el Sol hacia las 19:39 horas, mientras que el momento de mayor ocultación llegará aproximadamente a las 20:35 horas. La proximidad del atardecer añadirá otra particularidad, el espectáculo se desarrollará con el Sol descendiendo rápidamente hacia el horizonte.

La Cocosa ya no admite más espectadores

Si hay otro dato que demuestra el interés generado es el de la finca La Cocosa, próxima a Badajoz capital. La Diputación ha organizado allí una jornada en el Centro de Promoción y Protección del Cielo que comenzará a las 19:15 horas.

Para facilitar la asistencia se ha previsto incluso un autobús gratuito desde Badajoz. Sin embargo, conseguir ahora una plaza resulta prácticamente imposible. El aforo está completo y alrededor de 60 personas permanecen en lista de espera, aproximadamente la mitad para acudir mediante el servicio de transporte organizado y la otra mitad en vehículos particulares.

Un acontecimiento capaz de mover viajeros

El fenómeno está alterando incluso los planes de vacaciones. Según los datos facilitados por Omio, las consultas para viajar los días 11 y 12 de agosto hacia destinos del norte y noreste peninsular se sitúan por encima de lo habitual. A escala internacional, las búsquedas en Google de "total solar eclipse Spain 2026" han crecido un 300% durante los últimos tres meses frente al trimestre anterior.

En Extremadura el Sol no quedará totalmente cubierto, pero las reservas agotadas demuestran que, aunque no sea la experiencia completa, nadie quiere perderse la oportunidad de asistir a este insólito fenómeno astronómico.