Rocío Rollano: "Las siestas son para todas las épocas del año"

Rocío Rollano Hernández hizo de su pasión su trabajo con título universitario. Licenciada en Geografía e Historia, su labor actual en la Catedral de Badajoz combina control de contenidos, visitas guiadas, gestión del personal y económica y control de espacios, junto al director del Museo Catedralicio.

-¿Qué significa para usted «hacer el agosto»: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

-«Hacer el agosto» significa descansar, desconectar y ponerme al día en aquello que he ido dejando de lado a lo largo del año, lecturas atrasadas, realizar visitas a lugares deseados, a personas que se añoran, tratar de poner la ideas en la cabeza en los lugares que corresponde e incluso aprender a minimizar aquello que parece un mundo.

- ¿Qué cambia este mes en su día a día?

-Cambia completamente mi rutina diaria que básicamente consiste en trabajar, atender a mi familia, practicar deporte y estudiar. En cambio en agosto comparto tiempo con mi familia, realizamos actividades juntos a todas horas, leo sin finalidad didáctica y trato de evadirme por completo de todos los temas que tengan que ver con mi trabajo con la finalidad de desconectar por completo y volver con más fuerzas.

- ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-Siempre fue, es y será Hervás, un lugar maravilloso que huele a infancia y juventud, en el que pasé los mejores veranos de mi vida, no solo es un lugar físico es un lugar mental, en el que pienso y los recuerdos me traen olores, sabores, momentos.

-¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

-Entre río y montaña me cuesta elegir un lugar, definitivamente de playa no soy, sí de campo y si está rodeado de montaña y pasa un río ya es el lugar elegido con certeza. Evidentemente y por motivos totalmente familiares también me veo obligada a ir a la playa.

- ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-El que las siestas son para el verano, eso no es así. Las siestas son para todas las épocas del año, comer y echarse un ratito en el sillón, con media hora es suficiente y desconectar, ya es suficiente para recargar las pilas en cualquier momento del año.

-¿Desconecta en agosto?

-Sí, totalmente, aun teniendo que trabajar algún día del mes lo consigo, siempre hay un par de semanas que coincido con mi marido y las que no coincido por que me toca trabajar desconecto al menos de las tareas rutinarias de la casa.

"Invitaría a la reina emérita, Sofía, un par de días a Hervás donde pasearíamos por su barrio judío y nos sentaríamos en su parque donde el olor a aire limpio se percibe. Por supuesto la traería a Badajoz"

-¿Qué libro está leyendo?

-‘El Hijo del hombre’, de Juan Esteban Constaín, una novela que habla del nacimiento del cristianismo. Estoy en sus primeras páginas, me tiene enganchada por la forma tan clara con que trata el autor este tema.

- ¿Qué canción resume su mejor verano?

-‘I Just Can´t Enough’, del grupo británico Depeche Mode, canción que me persigue desde el verano del 2005, año en el que nació mi hijo. Esa canción la puse al azar un día que no paraba de llorar y él la eligió como su canción, se la ponía para dormir, comer… y le relajaba, fue su primera canción que sacó al piano y aún hoy todos lo días en algún momento suena en mi casa, se puede decir que es la canción de todas las temporadas del año.

-¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-Gazpacho sin lugar a duda, de la receta de mi madre, con un sabor que me transporta al olor de casa materna. Tortilla con cebolla y como no sé cocinar la de un supermercado muy conocido está buenísima. No soy de beber alcohol, si acaso alguna cerveza 0,0 pero si hay que festejar, un buen vino blanco fresquito de nuestra tierra seguro que es lo que elijo.

-¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-A la reina emérita Sofía, la llevaría un par de días a Hervás donde pasearíamos por su barrio judío y nos sentaríamos en su parque donde el olor a aire limpio se percibe. Por supuesto la traería a Badajoz, la llevaría a conocer la alcazaba más grande e impresionante de Europa, sin olvidar en que le haría una visita guiada por el edificio más emblemático de esta ciudad, su Catedral, escucharía el sonido de nuestros órganos, conocería piezas importantes del Renacimiento y culminaría con las vistas de nuestra ciudad a 360º y de nuestro país vecino desde la torre de la Catedral.

-Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

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-Lo que todos los septiembres pretendo haber conseguido, desconectar, poner las cosas en el lugar que corresponde y cargar baterías para afrontar todos los retos que cada mes de septiembre me propongo.

Fuente: La Crónica de Badajoz