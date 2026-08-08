Un video de Soraya Arnelas saca a la luz las raíces extremeñas de Cesc Fàbregas

Un video de Soraya Arnelas ha destapado de manera inesperada las raíces extremeñas de uno de los futbolistas españoles más conocidos de las últimas décadas. La cantante, natural de Valencia de Alcántara, ha publicado en sus redes sociales un reel grabado en la habitación de su casa familiar, el lugar en el que, según recuerda, comenzó a cantar cuando todavía lo hacía a escondidas.

"Desde la habitación donde todo comenzó hace muchos años... donde solía esconderme para cantar y que nadie me escuchase por vergüenza... cuántos años después y la misma ilusión...", escribe Soraya acompañando la interpretación de 'Bette Davis Eyes', de Kim Carnes, un mítico temazo de los ochenta.

La publicación reúne más de un centenar de comentarios, pero entre todos ellos hay uno que aporta una historia de lo más inesperada y llamativa. Lo firma Isabel Méndez, una usuaria que cuenta a la artista que ella también nació en Valencia de Alcántara, concretamente en la calle Bórdalo. "Tengo muchos recuerdos", señala antes de introducir el dato más sorprendente: "Soy abuela de Cesc Fàbregas, siempre digo que tiene sangre extremeña".

Una foto familiar con Cesc Fàbregas junto a su abuela. / RRSS

Esta revelación descubre una procedencia familiar que no aparece habitualmente en las biografías del exfutbolista del Barcelona ni ha tenido apenas presencia pública. En su perfil de Facebook, Isabel Méndez tiene publicadas fotografías familiares en las que aparece junto a su conocido nieto, además de otras imágenes del entorno futbolístico de esa generación, con jugadores como Leo Messi o Gerard Piqué.

El excentrocampista brilló en Arsenal, Barcelona y Chelsea y fue una pieza destacada de la mejor etapa de la selección española

El vínculo con Cáceres apenas había tenido hasta ahora presencia en las biografías públicas del campeón del mundo

Méndez está establecida en Arenys de Munt, en Barcelona. Cesc Fàbregas nació en la vecina Arenys de Mar en 1987, desde donde inició una trayectoria que le llevó muy pronto a la élite. Después de formarse en las categorías inferiores del Mataró y del Barcelona, dejó La Masía con 16 años para fichar por el Arsenal. En Londres se consolidó como uno de los centrocampistas más destacados de su generación y llegó a convertirse en capitán del conjunto inglés. Regresó al Barça en 2011 y permaneció tres temporadas en el primer equipo azulgrana antes de volver a Inglaterra para jugar en el Chelsea. Después pasarían por su carrera el Mónaco y, finalmente, el Como italiano.

El comentario de Isabel Méndez en la publicación de Soraya Arnelas. / RRSS

Su nombre está ligado a la época más exitosa de la selección española. Fàbregas fue campeón de Europa en 2008 y 2012 y campeón del mundo en Sudáfrica en 2010. Precisamente de sus botas salió el pase a Andrés Iniesta que terminó en el gol de la final ante Países Bajos y dio a España su primer Mundial.

Cesc Fàbregas con sus abuelos y otra familiar. / RRSS

Entrenador

Retirado como jugador desde 2023, Fàbregas inició inmediatamente su carrera en los banquillos en el Como, primero en las categorías inferiores y después en el primer equipo. En la actualidad continúa como entrenador del club italiano, que le concedió el puesto con un contrato de cuatro temporadas y sigue siendo su entrenador.

Una carrera construida entre Barcelona, Londres, Mónaco y el norte de Italia que escondía, al menos por la rama familiar que acaba de señalar su abuela, una conexión con Extremadura. Y ha tenido que ser una publicación 'random' de Soraya Arnelas, grabada en su habitación de Valencia de Alcántara en la que comenzó a cantar, la que saque a la luz ese inesperado vínculo del futbolista con la provincia de Cáceres.

Se da la circunstancia de que Carmen Menayo, considerada la mejor futbolista extremeña de la historia, reforzará al Como 1907 Women en la primera temporada de su historia en la Serie A. La defensa, natural de Puebla de la Calzada, afronta su primera experiencia fuera de España después de cerrar una etapa de diez temporadas en el Atlético de Madrid.