Solo un 9% de los trabajadores concentran la mitad de las bajas en Extremadura

La mayoría de los trabajadores extremeños no encadena bajas médicas, pero quienes sí lo hacen concentran una parte muy importante de los procesos. Durante 2024, el 9% de las personas trabajadoras tuvo dos o más bajas en un periodo de doce meses y acumuló el 50,1% del total. Extremadura es, aun así, la comunidad autónoma con menor porcentaje de empleados que repiten estas ausencias, lo que muestra hasta qué punto la incidencia se reduce a un colectivo en realidad pequeño.

La incapacidad temporal tiene además un impacto creciente sobre el mercado laboral regional. Cada día hay alrededor de 21.000 personas de baja, lo que lleva a perder el 5,9% de las jornadas que podían haberse trabajado. Desde 2018, ese volumen de ausencias ha aumentado un 54% y su coste se ha elevado hasta los 1.546 millones de euros. Los datos proceden de la ficha regional elaborada por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), a partir de los procesos registrados por la Seguridad Social.

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1. Pocos empleados concentran la mitad de las bajas

El estudio considera que un trabajador repite cuando registra dos o más bajas con días de ausencia dentro de un periodo de un año. En Extremadura se encuentran en esta situación el 9% de las personas incluidas en el análisis (basado en 2024, último año completo analizado). Aunque se trata de un grupo reducido, es capaz de generar el 50,1% de los procesos de baja y el 47,6% de todas las jornadas perdidas. Es decir, prácticamente la mitad de los días de ausencia se concentra en menos de uno de cada diez trabajadores. El peso fue algo mayor en Badajoz, con un 48,3%, que en Cáceres, con un 46,4%.

La repetición de bajas también ha aumentado con el tiempo. En 2018 afectaba al 5,2% de los trabajadores extremeños, frente al 8,9% registrado seis años después.

2. Cada día hay 21.000 personas que no acuden a su puesto

Una media aproximada de 21.000 trabajadores se ausenta cada día de su puesto por una incapacidad temporal. En conjunto, las bajas hacen que Extremadura pierda el 5,9% de sus jornadas laborales potenciales, prácticamente lo mismo que el promedio español, situado en el 5,94%, según detalla el estudio.

El volumen acumulado de días no trabajados equivale a 22 jornadas por cada trabajador con cobertura sanitaria, frente a las 14 de 2018. Esta cifra se obtiene de una media al repartir el total de jornadas perdidas en la región entre toda la población que tiene un empleo, incluidas las personas que no se faltaron ni un solo día a su puesto.

3. Un fenómeno que crece más en la comunidad que en España

Las jornadas perdidas por incapacidad temporal han aumentado un 54% en Extremadura desde 2018. El crecimiento supera en casi diez puntos al registrado en el conjunto del país, donde el incremento fue del 44,1%.

También se inician más procesos. Durante 2024 comenzaron 263 bajas por cada 1.000 trabajadores, un 37,4% más que seis años antes. La cifra es inferior a la incidencia nacional, aunque la diferencia con el conjunto del país se reduce cuando se observa cuántas bajas continúan abiertas al terminar el año. En concreto, al cierre de 2024 permanecían activas 58,6 bajas por cada 1.000 trabajadores, un 50,8% más que en 2018 y ligeramente por encima de la media española.

4. Un coste equivalente al 5,8% del PIB regional

El coste asociado a la incapacidad temporal alcanzó los 1.546 millones de euros en la región durante 2024, según la estimación incluida en el estudio. Esta cantidad equivale al 5,8% del producto interior bruto de Extremadura.

La factura económica ha aumentado un 59% desde 2018, incluso más que el volumen de jornadas perdidas. El cálculo incorpora los costes relacionados con las prestaciones y el valor de la actividad económica que dejó de producirse durante las ausencias en los puestos de trabajo.

5. También aumentan las bajas de pocos días

El aumento de las faltas no se atribuye solo a los procesos que se prolongan durante meses. Las bajas más breves, de entre uno y tres días, aumentan en Extremadura un 96,1% desde 2018, mientras que las jornadas perdidas asociadas a ellas crecen un 85,1%.

También suben los procesos de cuatro a quince días, un 51,5%; los comprendidos entre 16 y 180 días, un 38,6%; y los que duran entre 181 y 365 días, un 67,6%.

El aumento se extiende así por prácticamente todos los tramos analizados, aunque no todos tienen el mismo efecto sobre el volumen final de jornadas perdidas.

6. Una de cada cinco ausencias dura ya más de un año y dispara el cómputo

Las bajas laborales de larga duración tienen un peso mucho mayor del que su número puede hacer pensar. Los procesos que superan los 365 días representan solamente el 9% del total, pero concentran el 33% de todas las jornadas perdidas en Extremadura y explican el 42% del crecimiento de las ausencias registrado desde 2018 hasta 2024, último año completo de referencia para el estudio de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

La diferencia se entiende con facilidad: una baja de pocos días apenas suma jornadas al cómputo anual, mientras que un proceso de más de doce meses acumula centenares. Por eso, aunque estas bajas son minoritarias, tienen una influencia decisiva.

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Al terminar 2024, el 18,8% de los procesos que seguían abiertos en la comunidad llevaba ya más de un año de duración (en 2018 eran el 15%), mientras que la media española se sitúa en el 17,4%. Extremadura presenta, por tanto, más bajas prolongadas. La prevalencia alcanza en la región las 11 bajas de más de 365 días por cada 1.000 trabajadores, frente a las 5,8 de seis años antes. El incremento es del 88,9%, lo que supone que este tipo de procesos casi se ha duplicado desde 2018. La tasa regional también supera la española, situada en 10,1 bajas por cada millar de trabajadores.

No todas las bajas que pasan del año terminan con el reconocimiento de una incapacidad permanente. De los procesos prolongados que finalizaron, el 33,2% acabó con la aprobación de esta prestación. La proporción fue del 34,5% en Badajoz y del 30,2% en Cáceres.

El porcentaje regional ha disminuido respecto a 2018, cuando el 38,2% de las bajas de más de un año terminaba en incapacidad permanente. Esto implica que una parte considerable de estos procesos largos acaba con la reincorporación del trabajador o con otro desenlace distinto al reconocimiento de una incapacidad.

7. Badajoz pierde más jornadas que Cáceres

La incidencia de las ausencias fue superior en Badajoz. En esta provincia se pierden por incapacidad temporal el 6,13% de las jornadas que potencialmente podían haberse trabajado, un resultado por encima tanto del promedio regional como del nacional. En Cáceres, el porcentaje se sitúa en el 5,51%. La distancia entre ambas provincias supera las seis décimas, aunque las dos participan de una tendencia común de crecimiento de las bajas y de los días no trabajados.

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8. La salud mental pesa el doble

Las algias (fibromialgia, lumbalgia...), que agrupan diferentes dolores y dolencias, y los problemas relacionados con la salud mental explican conjuntamente el 52,5% de la incapacidad temporal en Extremadura. Más de la mitad del impacto de las bajas se relaciona con estos grandes grupos de patologías. La evolución más pronunciada corresponde a la salud mental. Su contribución al indicador regional aumentó un 108,3% entre 2018 y 2024, de modo que ha más que duplicado su peso.

El estudio señala así un cambio en las causas que explican las ausencias, con una presencia cada vez mayor de este tipo de patologías cuya duración y evolución pueden resultar difíciles de prever.

9. Limpieza y seguridad, entre las actividades más afectadas

Las actividades administrativas y los servicios auxiliares presentan el mayor porcentaje de jornadas perdidas en Extremadura. Este grupo, que incluye ámbitos como la limpieza y la seguridad, dejó de trabajar el 10,55% de sus jornadas, un 82,1% más que en 2018.

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Le siguen las industrias extractivas, con un 8,54%, y la Administración pública y la defensa, con un 8,11%. En estos dos últimos sectores, el nivel de ausencias registrado en la región se encuentra sensiblemente por encima de sus respectivas medias españolas. Las diferencias muestran que las bajas no afectan por igual a todas las actividades y que las condiciones y características de cada empleo influyen claramente en su incidencia.