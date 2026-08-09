Loterías y apuestas
La Bonoloto deja este sábado un premio de más de 142.000 euros
La Primitiva reparte otros tres premios de 68.340 euros y eleva su bote hasta los 56 millones
El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado dejó un premio de 142.351,54 euros para el único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario. La apuesta premiada fue validada en el despacho receptor número 55.280 de Ourense, situado en la carretera de Vigo, 29.
No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote acumulado pasará al próximo sorteo, en el que un único ganador podría llevarse 700.000 euros. La combinación ganadora estuvo formada por los números 43, 30, 46, 35, 38 y 19, con el 3 como complementario y el 2 como reintegro.
Por su parte, La Primitiva dejó tres premios de segunda categoría, dotados con 68.340,19 euros cada uno. Los boletos fueron sellados en Rubí (Barcelona), Inca (Illes Balears) y Coslada (Madrid).
En este sorteo tampoco aparecieron acertantes ni de categoría especial ni de primera categoría. El bote para la próxima cita permitirá que un único acertante de categoría especial pueda ganar 56 millones de euros. La combinación estuvo formada por 12, 25, 26, 49, 21 y 43, con el 19 como complementario y el 2 como reintegro.
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