Gastronomía y redes sociales
Un cliente 'destroza' en Google un restaurante del cocinero extremeño José Pizarro en Londres
La crítica es a Lolo by José Pizarro por su 'butter chicken', las samosas y otros platos indios que el establecimiento del chef cacereño no sirve
Una crítica de una estrella en Google podría sentar mal a cualquier restaurador. José Pizarro, sin embargo, ha encontrado motivos para tomársela con humor. El cocinero cacereño ha compartido este domingo en sus redes sociales una durísima reseña dirigida a Lolo by José Pizarro, uno de sus establecimientos en Londres con un pequeño detalle: los platos que el usuario asegura haber comido allí no forman parte de su propuesta culinaria.
La reseña, fechada el viernes 7 de agosto, relata una supuesta comida previa a acudir al teatro con motivo de un cumpleaños. Su autor asegura que pidió como entrantes una samosa de cordero y un 'bang bang chicken', para continuar después con 'butter chicken' y 'lamb rogan', platos vinculados a la cocina india.
El comentario no ahorra críticas. Cuestiona que los entrantes llegasen a la mesa en menos de cinco minutos, asegura que algunos alimentos estaban templados, describe el pollo como seco y el cordero como difícil de masticar y considera que las salsas carecían de sabor y consistencia. Incluso compara la comida con un plato preparado comprado en un supermercado británico. Termina asegurando que no regresaría.
El problema es que Lolo no es un restaurante indio. El establecimiento de Pizarro, situado en Bermondsey Street, basa su oferta en una interpretación contemporánea de la cocina española. En sus cartas aparecen productos y elaboraciones como anchoas del Cantábrico, embutidos ibéricos, empanada de atún, presa ibérica o pan con tomate, entre otros.
La respuesta de Pizarro
El chef de Talaván ha decidido no entrar en discusiones y compartir directamente una captura de la reseña con sus seguidores. "The power of social media", escribe junto a varios emoticonos de risa y sorpresa y la etiqueta #IfYouKnowYouKnow ('si lo sabes, lo sabes').
La confusión resulta todavía más evidente al consultar la propia presentación de Lolo, que abrió en 2024 como el tercer establecimiento de Pizarro en Bermondsey Street y funciona durante todo el día con una propuesta centrada principalmente en sabores españoles y mediterráneos.
Pizarro, nacido en Talaván en 1971, lleva más de un cuarto de siglo desarrollando su carrera en Reino Unido y se ha convertido en uno de los principales divulgadores de la gastronomía española en el país. Su trayectoria fue reconocida en 2024 con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica y con la Medalla de Extremadura.
No es la primera vez este año que el cocinero utiliza las redes sociales para contar algo ocurrido en sus negocios londinenses, aunque en mayo el motivo fue mucho más serio. Entonces denunció el cuarto robo sufrido en dos años en uno de sus establecimientos y lamentó la inseguridad que, según explicó, padecen numerosos pequeños negocios y trabajadores en Londres.
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