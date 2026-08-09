El compacto eléctrico que quiere hacerse un hueco en Extremadura

El mercado del automóvil vive uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. La electrificación, la digitalización y la llegada de nuevos fabricantes están redefiniendo la oferta disponible para los conductores, que ya no solo buscan un vehículo eficiente, sino también práctico, conectado y adaptado a su forma de moverse. En ese escenario, Extremadura incorpora un nuevo actor. Geely, uno de los fabricantes con mayor proyección internacional, comienza su actividad en la región de la mano de Grupo Maven, ampliando la oferta de vehículos electrificados para quienes buscan nuevas alternativas de movilidad.

La llegada de la marca coincide con un momento en el que el interés por este tipo de vehículos continúa creciendo. La mejora de las autonomías, el avance de la infraestructura de recarga y el desarrollo de modelos cada vez más versátiles han hecho que la movilidad eléctrica forme parte de las opciones que muchos conductores tienen hoy sobre la mesa.

Exterior de las instalaciones de Geely en Grupo Maven, en Badajoz. / CEDIDA

Geely E2, pensado para el día a día

Entre las novedades con las que Geely desembarca en Extremadura destaca el E2, un compacto cien por cien eléctrico de 4,13 metros de longitud diseñado para responder a las necesidades de la conducción diaria. Sus dimensiones facilitan los desplazamientos urbanos y el aparcamiento, mientras que sus dos opciones de batería permiten afrontar con comodidad trayectos de mayor recorrido.

El modelo ha sido adaptado al mercado europeo por el equipo de Geely Tech Europe, que ha trabajado en el ajuste de la suspensión y del comportamiento dinámico para ofrecer una conducción cómoda, estable y equilibrada.

Tecnología al servicio de la conducción

La tecnología ocupa un lugar destacado en el Geely E2. En el interior, una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas concentra la navegación, la conectividad y buena parte de las funciones del vehículo, ofreciendo un manejo sencillo e intuitivo. El modelo incorpora además siete airbags, asistentes a la conducción de nivel 2, cámaras de visión exterior y radares que ayudan a reforzar la seguridad y facilitan las maniobras de aparcamiento. Todo ello se completa con un equipamiento pensado para hacer cada desplazamiento más cómodo y conectado.

Un interior pensado para aprovechar cada centímetro

A pesar de sus dimensiones compactas, el E2 aprovecha al máximo el espacio interior. Cuenta con capacidad para cinco ocupantes, un maletero trasero de 375 litros y un compartimento delantero de 70 litros, especialmente práctico para guardar los cables de carga u otros objetos. Además, los asientos traseros abatibles permiten ampliar la capacidad de carga cuando se necesita más espacio, convirtiéndolo en una opción versátil tanto para el uso diario como para viajes o escapadas.

Una marca con presencia global

La llegada de Geely a Extremadura se produce después de la expansión internacional de la compañía en numerosos mercados. El fabricante ha consolidado su presencia en diferentes países con una estrategia basada en la electrificación y en el desarrollo de vehículos adaptados a las necesidades de cada región.

Ahora, de la mano de Grupo Maven, inicia una nueva etapa en la comunidad autónoma con el propósito de ampliar las opciones disponibles para los conductores extremeños y participar en la evolución de un mercado que continúa transformándose.

Tres versiones para distintas necesidades

El Geely E2 está disponible en tres niveles de equipamiento: PRO, PRO+ y MAX+. Las versiones PRO+ y MAX+ incorporan una batería de mayor capacidad, lo que permite aumentar la autonomía y adaptarse a quienes realizan desplazamientos más largos con frecuencia. De este modo, la gama ofrece diferentes configuraciones para responder a las necesidades de cada conductor, manteniendo en todas ellas un elevado nivel de tecnología, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.

Los interesados pueden conocer de cerca la gama Geely en las instalaciones de Grupo Maven, situadas en la Ctra. Madrid-Lisboa, km 3’98, 06008, Badajoz.