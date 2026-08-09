La compraventa de viviendas solo crece en Extremadura y Castilla-La Mancha frente al desplome nacional

El mercado de la vivienda ha mantenido en Extremadura un comportamiento diferente al del conjunto del país durante los últimos doce meses. La compraventa ha crecido un 1,2% en la región mientras la media nacional ha registrado un descenso del 10,2%, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

Extremadura ha sido, además, una de las dos únicas comunidades autónomas donde han aumentado las operaciones durante este periodo. La otra ha sido Castilla-La Mancha, aunque con un crecimiento inferior, del 0,7%. En el resto del país, las compraventas han disminuido.

Este avance ha coincidido con un encarecimiento más intenso de la vivienda. El precio por metro cuadrado ha subido un 12,7% en Extremadura, más de tres puntos por encima del incremento del 9,4% contabilizado en el conjunto de España.

Más ventas y a mayor precio

El aumento del precio por metro cuadrado ha situado a Extremadura entre las comunidades con una evolución más acusada. La región ha ocupado la quinta posición nacional, por detrás de Asturias, donde el incremento ha alcanzado el 24,2%; La Rioja, con un 19,8%; Castilla-La Mancha, con un 17,6%, y la Comunidad Valenciana, con un 16,2%.

Los datos reflejan así una doble tendencia en Extremadura: se han vendido ligeramente más viviendas y las operaciones se han cerrado a precios superiores, en contraste con el acusado retroceso de las compraventas registrado en el conjunto nacional.

Los préstamos apenas han disminuido

La evolución de los préstamos destinados a adquirir una vivienda también ha sido más favorable en Extremadura que en el conjunto del país. Su número ha descendido un 0,9% en la región, frente a la caída media del 6,3% contabilizada en España.

Extremadura ha presentado el retroceso más moderado entre las comunidades con registros negativos. Solamente Cataluña, con un crecimiento del 4,8%, y Castilla-La Mancha, con un 0,4%, han cerrado el periodo con cifras positivas en este indicador.

Más allá de la vivienda, los datos notariales también han recogido un notable incremento de la actividad empresarial. La constitución de nuevas sociedades ha aumentado un 54,1% en Extremadura, el mayor crecimiento autonómico, mientras en el conjunto de España ha disminuido un 4,5%. La región se ha situado por delante de Asturias, donde la creación de sociedades ha avanzado un 25,3%, y de Aragón, con un incremento del 16,8%.