Estas diez presas extremeñas entran en un plan de la CHT para reforzar la seguridad y la conservación

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha puesto en marcha un nuevo plan de explotación, mantenimiento y conservación que afectará durante los próximos tres años a diez infraestructuras hidráulicas de la comunidad extremeña. El contrato, que incluye además una presa en Salamanca, persigue reforzar la seguridad, mantener el funcionamiento de las instalaciones y acometer las reparaciones o adaptaciones que sean necesarias.

La inversión total asciende a 3,35 millones de euros, IVA incluido, y permitirá realizar tanto trabajos ordinarios como actuaciones preventivas y correctivas. También contempla rehabilitaciones, remodelaciones, adaptación a las normas técnicas de seguridad e instalación de nuevos equipos.

De Gabriel y Galán a Rivera de Gata

La actuación se repartirá por buena parte del norte de la provincia cacereña. Incluye las presas de Baños, Aldeanueva, Jerte, Valdeobispo, Gabriel y Galán, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata y Villar de Plasencia, además del azud de Hervás. Fuera de Extremadura se incorpora únicamente la presa salmantina de Navamuño.

Las once instalaciones pertenecen a la denominada zona 3ª de explotación de la cuenca del Tajo, vinculada a los subsistemas de los ríos Alagón y Árrago. La extensión geográfica del contrato hace que las actuaciones alcancen infraestructuras situadas desde el entorno del Valle del Ambroz y el Jerte hasta las cuencas del Alagón, el Árrago y la Sierra de Gata.

El Periódico Extremadura

Mantenimiento antes de que aparezca el problema

El contrato no está pensado únicamente para reparar deficiencias una vez que se producen. La CHT plantea un mantenimiento continuo de las instalaciones mediante labores ordinarias, preventivas y correctivas sobre los distintos elementos de las presas. A esos trabajos se sumarán, cuando resulten necesarios, actuaciones extraordinarias relacionadas con rehabilitaciones, remodelaciones, adaptación normativa o sustitución e instalación de equipos. El objetivo es mantener controlado el funcionamiento de las infraestructuras y cumplir las Normas Técnicas de Seguridad para Presas y Embalses, que obligan a realizar una vigilancia y conservación continuadas.

La ejecución ha sido adjudicada a la UTE Presas Cáceres y Salamanca, formada por Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, Construcciones Araplasa e Indragua Ingeniería. El contrato tendrá una duración de 36 meses.

Varias presas ya han recibido trabajos frente al fuego

La conservación de estas infraestructuras no se limita a sus elementos hidráulicos. Varias de las presas incluidas ahora en el nuevo contrato han sido objeto también este verano de trabajos específicos para reducir el riesgo de incendios forestales en sus inmediaciones. La CHT ha destinado alrededor de 40.000 euros a tratamientos selvícolas sobre 32,22 hectáreas de terrenos próximos a infraestructuras de su competencia antes del periodo de mayor peligro de incendios.

En Extremadura, las BRIF de Pinofranqueado han colaborado en las actuaciones desarrolladas alrededor de las presas de Borbollón, Valdeobispo, Rivera de Gata, Jerte y Gabriel y Galán, cinco instalaciones que figuran igualmente en el nuevo contrato de conservación. Los trabajos han incluido desbroces, podas de mantenimiento y sanitarias, retirada de ejemplares secos y apeo de árboles con riesgo de caída. La finalidad es reducir el combustible vegetal y, al mismo tiempo, mantener despejados los accesos a las presas, edificaciones y demás instalaciones.

Una primavera que dejó más combustible vegetal

Las abundantes lluvias de la primavera favorecieron un crecimiento especialmente intenso de la vegetación herbácea. Con la llegada del calor, esa masa vegetal puede convertirse en combustible capaz de favorecer la propagación del fuego. La CHT decidió por ello actuar antes del periodo de alto riesgo en los terrenos forestales situados junto a algunas de sus infraestructuras. La prevención cobra especial relevancia después de lo ocurrido durante 2025, cuando los grandes incendios forestales afectaron a cerca de 50.000 hectáreas de la cuenca del Tajo. Cáceres fue entonces, con diferencia, la provincia más castigada: concentró el 76% de toda la superficie afectada, frente al 10% de Ávila, el 8% de Madrid y el 6% de Toledo.

Los incendios alcanzaron además 21 masas de agua y 914 kilómetros de cauces. Tras aquellos episodios, la CHT ha destinado 2,5 millones de euros a actuaciones urgentes para corregir y reducir sus efectos.