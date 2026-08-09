El tiempo
Domingo sin avisos meteorológicos en Extremadura pero con el calor presente
Las máximas alcanzarán los 36 grados en Badajoz y los 35 en Cáceres
Después de un sábado en el que toda Extremadura permaneció en alerta amarilla por altas temperaturas, la región afronta este domingo, 9 de agosto, una jornada sin avisos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además un ligero o moderado descenso de los termómetros.
Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada y no se esperan fenómenos meteorológicos significativos.
El calor, no obstante, seguirá presente. En Badajoz se alcanzarán los 36 grados de máxima, con una mínima de 19, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 20 y los 35 grados.
En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste, aunque podrá registrar algún intervalo de intensidad moderada.
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