Domo de calor y eclipse: Extremadura rozará los 40 grados el miércoles

Extremadura volverá a situarse la próxima semana entre las zonas más castigadas por las altas temperaturas. Las previsiones que maneja Meteored a partir del modelo europeo apuntan a un nuevo episodio de calor muy intenso en buena parte de España, con máximas de entre 38 y 39 grados en Cáceres y Badajoz el próximo miércoles, 12 de agosto.

El ascenso térmico comenzará a hacerse notar antes. Durante este fin de semana, los termómetros ya se acercarán a los 40 grados en distintos puntos del suroeste peninsular, entre ellos Extremadura, mientras que la situación se intensificará a partir del lunes.

Según explica Meteored, el escenario previsto responde al refuerzo de una dorsal subtropical sobre la península Ibérica y a la llegada de aire muy cálido procedente del norte de África. A ello se sumaría la presencia de altas presiones, que dificultaría la renovación de las masas de aire y favorecería que el calor quedara retenido durante varios días.

Cúpula de calor

Esta configuración, conocida como domo o cúpula de calor, provocaría un aumento generalizado de las temperaturas y dejaría valores claramente superiores a los habituales para estas fechas en numerosas zonas del país. También podría traducirse en noches especialmente cálidas, pocas nubes y una fuerte insolación.

El miércoles aparece, por ahora, como una de las jornadas más calurosas del episodio. Las proyecciones recogidas por Meteored sitúan a Cáceres y Badajoz con máximas de entre 38 y 39 grados, muy próximas a la barrera de los 40.

En otras zonas de España se esperan registros todavía más elevados. Córdoba y Lleida podrían alcanzar los 42 grados, mientras que Zaragoza rondaría los 41. Toledo, Sevilla, Ciudad Real, Pamplona y Logroño figuran también entre las capitales con posibilidad de llegar a los 40 grados.

La situación sería más suave en el litoral mediterráneo, la cornisa cantábrica y Canarias.

Calor y eclipse

El momento álgido de este episodio coincidirá, además, con el eclipse total de Sol del 12 de agosto, una cita que movilizará a numerosas personas hacia puntos de observación, especialmente en la mitad norte de España.

Aunque el fenómeno astronómico tendrá lugar al final de la tarde, las elevadas temperaturas previstas durante buena parte del día obligarán a extremar las precauciones entre quienes permanezcan varias horas al aire libre.

Eclipse solar. / EP

El calor intenso también puede elevar el riesgo de incendios forestales, especialmente en un momento del verano en el que la vegetación presenta un alto grado de sequedad.

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Por el momento, y pese a la contundencia de las previsiones térmicas, todavía no puede darse por hecho que este episodio vaya a ser catalogado oficialmente como una nueva ola de calor. Su consideración dependerá de la intensidad, extensión y duración que finalmente alcancen las altas temperaturas.