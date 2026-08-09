Extremadura permitirá la construcción de viviendas en locales comerciales y VPO en suelo terciario

Extremadura permitirá reformar bajos de locales comerciales para vivienda y levantar desde cero nuevas promociones de VPO en suelo terciario para dar respuesta al "grave problema de la escasez de vivienda y la dificultad para su acceso a precios de mercado". La autorización se regula en el decreto-ley 4/2026, que pone a disposición de ayuntamientos y particulares "herramientas para resolver la emergencia habitacional que afecta a Extremadura" mediante procesos urbanísticos más ágiles y técnicas que no requieren modificar el planeamiento.

El texto se aprobó en el último Consejo de Gobierno del curso político y está en fase de información pública tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). En el plazo de un mes deberá ratificarse en el pleno de la Asamblea para mantenerse en vigor, trámite que superará sin problemas gracias a la mayoría de PP y Vox en la Cámara. El decreto actual incorporar las medidas de simplificación que el PP lanzó en la anterior legislatura, pero que no llegó a convalidar por falta de apoyo parlamentario, y novedades "fruto de la experiencia de los últimos meses".

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Viviendas en locales comerciales

Entre ellas, se añade una disposición adicional a la Ley del Suelo de 2018 para facilitar que bajos comerciales, despachos u oficinas puedan transformarse en viviendas. La medida puede tener incidencia directa en cientos de locales que permanecen cerrados en numerosos municipios, aunque no todos podrán acogerse a ella. Además de reunir las condiciones de iluminación, ventilación, accesibilidad y seguridad exigidas a cualquier vivienda, el cambio solo será posible en inmuebles con un "uso compatible". Es decir, en aquellos bajos donde el planeamiento municipal ya permite el uso residencial, pero que inicialmente se destinaron a una actividad comercial o profesional.

La nueva disposición, por tanto, no permitirá transformar en vivienda un local cuando el plan municipal excluya el uso residencial en la planta baja. Su objetivo, según indican fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, es "clarificar y despejar dudas, persiguiendo más seguridad jurídica y tratando de evitar las limitaciones que se están dando en algunos municipios para transformar los locales en vivienda cuando el plan sí permite la construcción de viviendas en la planta baja de los edificios".

VPO en suelo terciario

El decreto contempla además otro supuesto novedoso y de mayor alcance: la construcción de VPO en suelo terciario. Aunque el plan municipal reserve esos terrenos para oficinas, comercios u otras actividades económicas, la Junta autoriza la implantación de vivienda protegida como "uso alternativo" si el suelo está urbanizado y la parcela se ubica en zona residencial.

La conversión podrá hacerse "sin necesidad de modificación del planeamiento vigente", trámite que antes sí era necesario y suponía una demora de varios meses hasta poder solicitar la licencia de obras. Ahora se podrá hacer a través únicamente de la licencia urbanística, pero el promotor deberá acreditar que la oferta de suelo residencial es insuficiente para atender las necesidades de VPO y que no hay demanda de uso terciario. En los solares, esta circunstancia se considerará justificada cuando hayan transcurrido al menos cinco años sin que se haya solicitado una licencia. En los edificios ya construidos, cuando el 70% de la superficie esté en desuso.

Vivienda dotacional pública

El nuevo decreto introduce también la posibilidad de construir vivienda en parcelas reservadas a equipamiento (centros educativos, sanitarios, administrativos, deportivos o culturales) sin necesidad de reclasificar esos terrenos como suelo residencial. Para ello se crea una nueva figura: la vivienda dotacional pública, que podrá desarrollarse tanto en solares con esta calificación como dentro de edificios de titularidad pública afectos a un servicio público.

No se trata de viviendas convencionales: estarán vinculadas a fórmulas de ocupación temporal, ya que las parcelas mantendrán su carácter dotacional y su condición de bienes de dominio público. El preámbulo del decreto las plantea como una respuesta para personas con dificultades de acceso a la vivienda y permite que su desarrollo corresponda tanto a la Administración como a la colaboración privada.

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Su implantación tampoco será directa. Requerirá la aprobación de un plan especial urbanístico que ordene la actuación y justifique la idoneidad del emplazamiento. El documento deberá acreditar que en la zona se mantienen los estándares mínimos de espacios verdes y determinar, cuando resulte necesario, las obras para completar la urbanización.