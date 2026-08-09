Fermín Solís, ilustrador extremeño: "No pasa nada por comerse un cocido aunque haga 40 grados"

Autor de cómics, novelas gráficas e ilustraciones, el cacereño Fermín Solís no concibe agosto como un mes para abandonar el trabajo, sino para afrontarlo a un ritmo más pausado y con otras rutinas. Entre libretas, pinceles y una guitarra, aprovecha las mañanas para avanzar en sus proyectos y reserva las tardes para leer, ver cine o compartir una cerveza con los amigos. Reconoce que le cuesta desconectar por completo, porque nunca sabe cuándo puede surgir una nueva idea, y encuentra inspiración en el bullicio, el tráfico y las avenidas llenas de gente. Este verano, sin embargo, emprenderá una etapa diferente en un pequeño pueblo del sur de Italia, donde trabajará en una historia ligada a Franco Battiato y en las nuevas canciones del segundo disco de Martín Mostaza.

Pregunta: ¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Respuesta: Para mí, "hacer el agosto" significa exprimir el verano, en el buen sentido de la expresión. Realizar actividades que no hago durante el resto del año o aprovechar para desempolvar proyectos que estaban guardados en el cajón. También intento cambiar mis rutinas de trabajo y concentrarlo todo durante las mañanas para tener la tarde libre y hacer otras tareas como leer, ver cine o tomar algo con los amigos. Así que podría decirse que es un mes para disfrutar más.

P: ¿Qué cambia este mes en su día a día?

R: Yo creo que, a medida que me he ido haciendo mayor, mi día a día cambia poco. Afortunadamente, disfruto mucho con mi trabajo y este mes sigo haciéndolo, aunque a un ritmo bastante más pausado. Recuerdo los meses de agosto de mi infancia y adolescencia en el pueblo, veraneando allí con mi abuela, sin mis padres y bastante asalvajado. Aquello suponía un cambio abismal respecto a la vida en la ciudad.

P: ¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

R: Tengo varios: mi sofá, bajo el ventilador y viendo una buena película; la parte antigua de Cáceres; y la terraza de La Traviata cuando anochece, conversando con los amigos.

P: ¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

R: Ninguno de los dos. Creo que la playa está sobrevalorada, excepto en invierno, que es cuando más me gusta. Yo soy más de visitar grandes ciudades: me encanta el bullicio, las avenidas repletas de gente, el tráfico y el ruido. Mucha gente no lo entiende, pero para mí es una fuente de inspiración mayor que la vida contemplativa del campo. Este verano, sin embargo, voy a contradecirme, porque me marcharé a vivir a un pequeño pueblo del sur de Italia.

P: ¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

R: Que no pasa nada por comerse un buen cocido o una judías blancas aunque haga 40 grados.

P: ¿Desconecta en agosto?

R: No. Me resulta muy difícil. Siempre llevo conmigo libretas y pinceles o la guitarra, vaya adonde vaya. Dibujar es muy relajante, todo el mundo debería garabatear de vez en cuando y mirar menos el teléfono. Además, nunca sabes cuándo va a venir a la cabeza una buena idea para el siguiente libro, así que desconectar por completo es complicado.

P: ¿Qué libro está leyendo?

R: Una biografía de Franco Battiato, ya que mi próxima novela gráfica girará en torno a él. También leo cómics de todo tipo: superhéroes, novela gráfica, manga…

P: ¿Qué canción resume su mejor verano?

R: ‘La ola perfecta’, de Airbag, aunque también podría sonar ‘Dios de la lluvia’, de El último de la fila.

P: ¿Gazpacho o salmorejo; tortilla de patatas con o sin cebolla; cerveza o vino blanco?

R: Cerveza siempre; puedo alimentarme solo con ella. Entre el gazpacho y la tortilla me quedo con esta última, y lo de la cebolla me da un poco igual. No soy nada sibarita con la comida, la verdad.

P: ¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

R: Afortunadamente, en Extremadura tenemos planes para todos los gustos y de gran calidad, tanto para disfrutar de la cultura como de la naturaleza, el agua o la gastronomía. Así que podría invitar a cualquiera y quedar como un rey.

P: Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este mes?

R: Este agosto será muy diferente en mi vida porque, como he dicho, me voy a vivir varios meses a Italia. Agosto y septiembre me pillarán allí y entonces haré balance. Espero, por lo menos, haber dado un buen adelanto al próximo proyecto, que girará en torno a la receta de un postre italiano y a Franco Battiato, y tener listos los temas para el segundo disco de Martín Mostaza.