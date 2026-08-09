Robe vuelve a emocionar en Sonorama de la mano de Leiva

Por unos minutos, el ruido de Sonorama se apagó. Leiva se quedó solo sobre el escenario, guitarra en mano, pidió silencio a las miles de personas que tenía delante y comenzó a tocar ‘El hombre pájaro’, de Robe. La escena, vivida en la noche del sábado en Aranda de Duero, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la última jornada del festival y durante todo este domingo las imágenes del homenaje se han multiplicado en las redes sociales.

El madrileño ya había advertido de que no estaba ante una canción cualquiera. Rozando el ecuador de su concierto explicó que llevaba tiempo dando vueltas a la posibilidad de interpretarla y reconoció la dificultad de enfrentarse a una composición de Roberto Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre.

Robe, en su último concierto en Cáceres. / Carlos Gil

«Desde ya pido perdón», señaló antes de empezar, consciente de lo que suponía abordar un tema del que fuera líder de Extremoduro ante un público multitudinario. Después pidió a los asistentes unos minutos de silencio.

Miles de personas en silencio

No necesitó más. Su voz y una guitarra en la que podía leerse ‘Robe’. Frente a él, la multitud congregada en la explanada de El Picón respondió a su petición y acompañó prácticamente en silencio una interpretación alejada por unos minutos del habitual estruendo de un gran festival.

Leiva cantó ‘El hombre pájaro’ sin más acompañamiento y, cuando llegó el último acorde, el recogimiento dejó paso a una prolongada ovación.

Las grabaciones realizadas desde distintos puntos del recinto comenzaron a circular poco después. Durante todo este domingo el homenaje ha pasado de una cuenta a otra y se ha convertido en una de las imágenes más difundidas de Sonorama, con numerosos usuarios destacando precisamente el contraste entre las decenas de miles de personas presentes y el silencio con el que escucharon la canción del placentino. También algunos famosos, como el periodista Jordi Évole, hicieron su particular mención.

Un segundo recuerdo para Robe

El homenaje no terminó ahí. Más adelante, Leiva recuperó ‘Caída libre’, la canción que grabó junto a Robe, y cerró el tema con un nuevo recuerdo para el músico, «allá donde esté».

Fue otro guiño dentro de un concierto perteneciente a su gira ‘Gigante’, en el que también repasó canciones de su último trabajo, parte de su trayectoria en solitario y algunos de los temas más conocidos de su etapa con Pereza.

Sin embargo, en las horas posteriores fue el recuerdo a Roberto Iniesta el que terminó sobresaliendo fuera del recinto y prolongando en las redes un momento que apenas había necesitado una guitarra y una canción.

‘El hombre pájaro’, de nuevo

La elección del tema tampoco era nueva. Leiva ya había recurrido a ‘El hombre pájaro’ para homenajear a Robe en el especial de Nochevieja de TVE, pocas semanas después de la muerte del músico. Aquella interpretación también alcanzó una amplia repercusión.

Ocho meses después, volvió a la misma canción, esta vez ante miles de personas en Sonorama. Un escenario de festival, una guitarra con el nombre de Robe y una multitud en silencio volvieron a colocar al placentino en el centro de la emoción.

Leiva puso la canción. El público respetó el momento. Y las redes lo prolongaron durante todo el domingo.