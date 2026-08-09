El eclipse rescata uno de los grandes chistes de Eugenio: "¡A sus órdenes, mi coronel!"

Hay fenómenos que necesitan años de cálculos astronómicos para poder predecirse y otros que apenas necesitan unos segundos para acabar convertidos en un disparate. El célebre humorista catalán Eugenio consiguió juntar las dos cosas en uno de sus chistes más recordados: un eclipse de Sol, un coronel, una cadena de mando y una orden que, después de pasar de boca en boca, acaba pareciéndose muy poco a la que salió del despacho del jefe.

El eclipse solar de este 12 de agosto ha vuelto a poner aquella historia de actualidad. España será uno de los lugares privilegiados para observar un acontecimiento que no se veía de esta manera desde hace generaciones: será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El anterior se remonta a 1912.

Eclipse solar. / EP

Instrucción absurda

La historia, contada con la voz grave de Eugenio y sus interminables pausas, comienza de la forma más sencilla posible. En un cuartel, el coronel avisa al comandante de que al día siguiente habrá un eclipse de Sol y le pide que forme a los soldados en el patio para contemplarlo. Si llueve, deberán reunirse en el gimnasio.

-"¡A sus órdenes, mi coronel!", responde el comandante.

Y ahí empiezan los problemas.

La orden pasa del comandante al capitán, de este al teniente, después al sargento y finalmente al cabo. Con cada nuevo intermediario se pierde algo de información y aparece otra cosa que nadie había dicho. El tiempo, el gimnasio, el traje de campaña, la lluvia, el Sol y el propio coronel empiezan a cambiar de sitio hasta que aquella sencilla explicación astronómica termina convertida en una instrucción militar completamente absurda.

Si el coronel hubiera tenido que organizar el eclipse de este miércoles 12 de agosto, habría tenido que corregir al menos un pequeño detalle: no será a las nueve y media de la mañana. Será al atardecer. Lo que habría ocurrido después con la orden al pasar por el comandante, el capitán, el teniente y el resto del escalafón militar ya es otra historia.