El profesor de la UEx que forma a futuros maestros con inteligencia artificial gana un premio nacional

El profesor de la Universidad de Extremadura (UEx) Ignacio Fernández Portero ha sido distinguido con el National Teacher Prize España 2026, en la categoría Universidad. El reconocimiento ha premiado una trayectoria centrada en la formación de futuros docentes desde una perspectiva innovadora, inclusiva y conectada con la realidad de las aulas.

El galardón reconoce la excelencia docente, la innovación educativa y el compromiso con la transformación de la enseñanza. La candidatura del profesor, perteneciente al Departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Formación del Profesorado, se ha sustentado en dos iniciativas desarrolladas durante el último curso académico: Aula del Futuro y Neuroaventura Multilingüe.

Aula del Futuro de la Uex. / El Periódico

Futuros maestros ante problemas reales

Aula del Futuro es el resultado de una colaboración mantenida durante tres años entre Fernández Portero, a título particular, y el colegio Castra Caecilia de Cáceres. El proyecto ha permitido que estudiantes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Primaria Bilingüe diseñen y desarrollen situaciones de aprendizaje reales con alumnado de estas etapas.

Las propuestas han incorporado inteligencia artificial generativa y metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje-servicio.

El objetivo ha sido preparar a los futuros maestros de idiomas para afrontar los desafíos educativos actuales. Para ello, el proyecto ha trabajado competencias como el dominio de las herramientas digitales, la creatividad, el pensamiento crítico, la toma de decisiones pedagógicas y el diseño de actividades inclusivas apoyadas en evidencias científicas.

En colaboración con el colegio cacereño, el alumnado universitario ha preparado actividades relacionadas con problemas cercanos y cotidianos, entre ellos la contaminación, los hábitos saludables y los desastres naturales. Los incendios forestales han ocupado un lugar destacado después de los graves fuegos que afectaron a Extremadura durante el verano de 2025.

Carlos Gil

De esta manera, los universitarios han podido poner en práctica sus conocimientos antes de incorporarse profesionalmente a las aulas, mientras los escolares han trabajado contenidos educativos vinculados con situaciones reconocibles de su entorno.

Comprender cómo funciona la atención

El segundo proyecto reconocido, Neuroaventura Multilingüe, ha trasladado el conocimiento científico a la sociedad mediante talleres de divulgación dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de distintos centros de la provincia de Cáceres.

La iniciativa se ha centrado en la creciente falta de atención en las aulas y sus consecuencias sobre el aprendizaje y el rendimiento académico. A través de actividades lúdicas, contenidos en varios idiomas y conocimientos procedentes de la neuroeducación, los participantes han podido comprender cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje.

Los talleres también han abordado los factores que dificultan mantener la atención y las estrategias que pueden contribuir a mejorarla. El propósito ha sido acercar estos conocimientos al alumnado de una manera comprensible y ofrecerle recursos aplicables a su experiencia diaria en clase.

La Universidad de Extremadura ha destacado que el premio pone en valor su capacidad para impulsar proyectos educativos innovadores, transferibles y con repercusión en la sociedad, además del compromiso de su profesorado con la mejora de la enseñanza.