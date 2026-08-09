Sacar más de 3.000 euros en efectivo del banco: esto es lo que Hacienda sabe de la operación

Sacar una cantidad elevada de dinero en efectivo del banco es completamente legal. Sin embargo, cuando la retirada supera los 3.000 euros, la entidad financiera tiene que informar de la operación a la Agencia Tributaria. Lo mismo ocurre con los ingresos en metálico por encima de esa cantidad.

Esto no significa que Hacienda considere sospechosa automáticamente a la persona que saca el dinero ni que vaya a imponerle una multa. La obligación de informar corresponde al banco, que incluye estas operaciones en una declaración informativa anual. Entre los datos que se comunican figuran la cantidad retirada o ingresada, la fecha, la identidad de quien realiza la operación y la cuenta bancaria relacionada.

Una persona saca dinero de un cajero. / Efe

Por ejemplo, una persona puede retirar 4.000, 5.000 o 10.000 euros de sus ahorros para realizar un gasto. El hecho de hacerlo no es una infracción. Eso sí, cuando se manejan cantidades importantes resulta aconsejable conservar documentos que permitan explicar el origen o el destino del dinero si posteriormente fueran necesarios.

Transportar grandes cantidades

Otra cuestión distinta es sacar el dinero del banco y transportarlo. La ley obliga a presentar una declaración previa cuando una persona entra o sale de España llevando 10.000 euros o más en efectivo. También hay que declarar los desplazamientos dentro de España cuando se transportan 100.000 euros o más fuera del domicilio.

En estos casos sí puede haber sanciones si no se presenta la declaración correspondiente. La normativa considera este incumplimiento una infracción grave y contempla una multa de al menos 600 euros y de hasta el 50% del dinero transportado. Las autoridades también pueden intervenir provisionalmente el efectivo.

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En resumen, sacar más de 3.000 euros en efectivo no está prohibido ni genera una multa por sí solo. Lo que sucede es que la operación queda comunicada a Hacienda a través de la entidad financiera. Las obligaciones directas para el ciudadano aparecen cuando se transportan cantidades mucho mayores.