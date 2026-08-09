Transporte, hostelería o industria: Extremadura duplica con tres millones más las plazas de formación para trabajadores

Los trabajadores extremeños tendrán este año 5.204 plazas más para ampliar su formación sin abandonar el mercado laboral. La nueva convocatoria de la Junta de Extremadura financiará 11.275 participaciones en cursos, frente a las 6.071 de la edición anterior. El incremento se aproxima al 86% y está impulsado por una ampliación del presupuesto de cuatro a siete millones de euros.

La programación está dirigida prioritariamente a personas ocupadas que necesiten actualizar sus conocimientos, aprender nuevas herramientas o mejorar su preparación ante los cambios tecnológicos y productivos. Los cursos abarcarán desde el transporte, la hostelería o la industria hasta la sanidad, la agricultura, la construcción y las tecnologías de la información. Una misma persona podría completar más de una acción formativa si reúne los requisitos.

Curso de formación en el Valle del Alagón para la inserción laboral. / Cedida

Sectores estratégicos

La resolución permitirá desarrollar 110 programas, integrados por 441 acciones formativas, que serán impartidas por 59 entidades. En conjunto, sumarán 57.240 horas de enseñanza.

El principal motivo del crecimiento de las plazas es el refuerzo presupuestario. La convocatoria contará con siete millones de euros procedentes de fondos transferidos por el Estado, tres millones más que la anterior. La inversión ha aumentado un 75%, mientras que las participaciones previstas lo han hecho cerca de un 86%.

La formación se distribuirá entre diez sectores considerados estratégicos para Extremadura: Transporte; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Hostelería y Turismo; Comercio y Logística; Construcción; Medio Ambiente; Industria Siderometalúrgica; Sanidad y Dependencia; Imagen Personal, y Agricultura.

Digitalización, idiomas y prevención

Más de la mitad del dinero se concentrará en conocimientos que pueden aplicarse en numerosos puestos de trabajo, con independencia de la actividad concreta de la empresa. Los programas transversales recibirán 3,86 millones de euros, más del 55% del presupuesto, y ofrecerán 6.763 plazas en 216 acciones formativas.

En este apartado se incluirán cursos relacionados con la digitalización, la gestión administrativa, los idiomas, el emprendimiento y la prevención de riesgos laborales. El objetivo es que los participantes puedan incorporar capacidades útiles tanto para conservar su empleo como para asumir nuevas funciones o mejorar sus posibilidades profesionales.

Dentro de los programas vinculados a sectores concretos, Sanidad y Dependencia recibirá la mayor inversión. Este ámbito dispondrá de más de 780.000 euros para desarrollar 24 programas y 90 acciones formativas, con 1.137 plazas previstas.

Nueva regulación

Esta será la primera convocatoria desarrollada mediante el Decreto 184/2025, de 16 de diciembre, que ha ampliado de ocho a diez los sectores productivos incluidos y ha introducido nuevas condiciones para ejecutar los programas.

Entre los cambios figura el aumento del primer pago anticipado que reciben las entidades beneficiarias, que pasa del 50% al 60% de la subvención. La medida busca facilitar el inicio de los cursos y la cobertura de sus primeros gastos.

Con esta convocatoria, la Administración pretende ajustar la formación a las necesidades de cualificación de las empresas y facilitar que quienes ya están trabajando puedan actualizar sus competencias ante la digitalización y la transformación de los distintos sectores productivos.