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Los municipios extremeños que declaren "urgencia residencial" podrán reclasificar suelo rústico para construir vivienda

El nuevo decreto-ley de la Junta regula los Proyectos Estratégicos de Vivienda Asequible para los casos en los que exista una demanda de vivienda notablemente superior a la oferta disponible

Los municipios extremeños que declaren &quot;urgencia residencial&quot; podrán reclasificar suelo rústico para construir vivienda

Los municipios extremeños que declaren "urgencia residencial" podrán reclasificar suelo rústico para construir vivienda / El Periódico

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Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Extremadura permitirá a los municipios que declaren la "urgencia residencial" reclasificar terrenos rústicos genéricos directamente colindantes con la trama urbana para desarrollar promociones de vivienda asequible. La medida solo podrá aplicarse mediante los nuevos Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una figura de nueva creación que introduce el decreto-ley 4/2026 de medidas urgentes en materia de urbanismo para agilizar el planeamiento.

Esta declaración de urgencia residencial deberá ser aprobada por el pleno municipal y justificar que existe una demanda de vivienda notablemente superior a la oferta disponible, circunstancia que dificulta el acceso a una casa a un precio asequible. A partir de ese acuerdo, las administraciones o los promotores privados podrán impulsar un proyecto sobre suelo urbano, urbanizable o rústico genérico situado inmediatamente junto al núcleo.

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El Periódico

De rústico a urbanizable

Los proyectos reunirán en una única tramitación el plan especial que ordene el ámbito, el programa de ejecución y los proyectos de urbanización y reparcelación. La intención del decreto es concentrar procedimientos que habitualmente se tramitan de forma sucesiva para reducir el tiempo necesario antes de iniciar las obras.

Cuando la actuación comprenda terrenos rústicos, el propio proyecto determinará su reclasificación como suelo urbanizable. Además, podrá modificar tanto la ordenación estructural como la detallada del planeamiento municipal vigente, aunque deberá respetar la legislación sectorial y ambiental y los criterios de ordenación sostenible.

La afección a suelo rústico obligará a someter el proyecto a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, frente al procedimiento simplificado previsto cuando se actúe únicamente sobre suelo urbano o urbanizable. También deberán estudiarse la conexión con las redes y servicios existentes, el transporte público y los itinerarios peatonales.

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Fotogalería | La vivienda, al alza en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La mitad, para vivienda protegida

Al menos el 50% de la edificabilidad residencial deberá reservarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, incluidas las de precio limitado. De esa parte protegida, como mínimo un tercio se destinará al alquiler, aunque el propio proyecto podrá reducir o eliminar excepcionalmente esta exigencia si lo justifica por las características de los demandantes o por la realidad económica y social del municipio.

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La otra mitad podrá destinarse a vivienda libre. Además, el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento lucrativo cedido al ayuntamiento tendrá que emplearse en la construcción de vivienda protegida.

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