Del jamón ibérico a la fruta: Extremadura busca empresas para conquistar Hong Kong

Hong Kong es el próximo destino elegido para intentar ampliar la huella comercial de Extremadura en Asia. La región prepara su primera misión comercial directa a este enclave, con un máximo de cinco empresas y especial atención a sectores como la alimentación, la industria, la energía, la moda y los servicios.

El movimiento llega además mientras las exportaciones extremeñas mantienen una evolución positiva. Entre enero y mayo de 2026 alcanzaron los 1.465,4 millones de euros, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones descendieron ligeramente, un 0,2%, hasta los 859,7 millones. Sobre ese escenario, la convocatoria para Hong Kong busca abrir nuevas posibilidades fuera de los mercados tradicionales. Las empresas seleccionadas viajarán del 2 al 6 de noviembre, mientras que el plazo para solicitar una de las cinco plazas permanecerá abierto hasta el 14 de agosto.

La misión está impulsada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y Extremadura Avante y dará continuidad a las desarrolladas en Pekín en 2024 y Shanghái en 2025.

Jamón ibérico y fruta extremeña con Asia en el horizonte

El sector agroalimentario aparece entre los que pueden encontrar mayores oportunidades en Hong Kong. La convocatoria pone el foco en productos de alto valor añadido y calidad diferenciada y menciona expresamente algunas producciones muy ligadas a Extremadura. Entre ellas figura el jamón ibérico, pero también el sector hortofrutícola, con productos como cerezas, ciruelas y melocotones.

No es un detalle menor teniendo en cuenta el peso que la alimentación conserva dentro de las ventas extremeñas al extranjero. Entre enero y mayo, los alimentos generaron 590,6 millones de euros en exportaciones y representaron el 40,2% de todo lo vendido fuera de España por la comunidad, aunque esa cantidad fue un 7,2% inferior a la del mismo periodo de 2025.

Hong Kong aparece así no solo como un posible mercado de destino, sino como una plataforma desde la que distribuir productos hacia China continental y otros países de Asia-Pacífico.

Solo cinco empresas

La misión tendrá carácter multisectorial, pero será muy limitada en número. Un máximo de cinco empresas extremeñas podrá participar en esta primera acción comercial directa en Hong Kong. La convocatoria está dirigida a compañías de los sectores de energía, industria química, moda, comercio mayorista, alimentación y bebidas y servicios.

Las seleccionadas dispondrán de servicios profesionales de promoción y asesoramiento especializado sobre el mercado, así como desplazamiento y alojamiento durante la misión. También tendrán acompañamiento técnico de Extremadura Avante antes, durante y después de la acción. La intención es que puedan realizar una prospección del mercado y establecer contactos con los que introducir, consolidar o diversificar la comercialización de productos y servicios tanto en Hong Kong como en otros destinos asiáticos.

Un mercado exterior que supera los 1.465 millones

Hasta mayo, las exportaciones de la región sumaron 1.465,4 millones de euros, un 1,8% más interanual, lo que situó a Extremadura como la octava comunidad donde más crecieron. Tras la alimentación aparecen las semimanufacturas no químicas, con 383,1 millones de euros y un 26,1% del total exportado, y los productos químicos, cuyas ventas al exterior alcanzaron los 176,3 millones después de crecer un 18,2%. Europa continúa concentrando, no obstante, los principales destinos. Portugal sigue siendo el mayor cliente de Extremadura, con 367,76 millones de euros hasta mayo, seguido de Francia, con 295,98 millones, y Alemania, con 192,15 millones.

El dato acumulado positivo tiene, sin embargo, un contrapunto: solo en mayo las exportaciones extremeñas cayeron un 22,1% interanual, hasta los 299,2 millones de euros.

De Pekín y Shanghái a Hong Kong

Hong Kong será la tercera escala de esta estrategia reciente en el mercado asiático. Extremadura desarrolló una misión comercial directa en Pekín en 2024 y otra en Shanghái en 2025. Ahora la mirada se desplaza a uno de los principales centros financieros y logísticos internacionales, cuya condición de puerto franco y su papel como plataforma de reexportación facilitan los intercambios con China continental y el conjunto de Asia-Pacífico.

La convocatoria destaca además que las relaciones comerciales entre España y Hong Kong mantienen una evolución positiva y presentan un saldo favorable para España. Las empresas extremeñas interesadas tendrán hasta el 14 de agosto para presentar su solicitud. Cinco de ellas podrán comprobar en noviembre hasta dónde pueden abrir mercado en Asia productos y servicios de la región, desde la industria y la energía hasta algunos de sus sabores más reconocibles: jamón ibérico, cerezas, ciruelas y melocotones.