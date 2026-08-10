"Descansar también forma parte de ser productivo"

¿Qué significa para usted ‘hacer el agosto’: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

Para mí, ‘hacer el agosto’ es, sobre todo, disfrutar más. Por supuesto que una empresa tiene que ser rentable y crecer, pero el verdadero éxito es poder compartir lo que has conseguido con tu gente, con tu familia y con los amigos. Y, si además puedes hacerlo en Extremadura, pues mucho mejor.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Cambia el ritmo. Intento bajar una marcha, dejar más espacio para las conversaciones sin mirar el reloj y recuperar pequeñas cosas que durante el año se nos escapan. También es un buen momento para mirar el negocio con cierta distancia y pensar no solo en lo que queremos conseguir, sino en cómo queremos hacerlo.

"Es un buen momento para pensar no solo en lo que queremos conseguir, sino en el cómo"

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

Cualquier lugar donde haya sombra, agua y buena compañía. Extremadura tiene rincones extraordinarios y, precisamente por eso, no hace falta irse muy lejos para sentir que estás de vacaciones. Me gusta especialmente buscar esos lugares tranquilos, poco ruidosos, donde el paisaje te obliga a parar.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Si tengo que elegir, me tira más el mar. Me gusta la playa, el ambiente, el paseo tranquilo y ese ritmo que te obliga a parar. Aun así, creo que a veces no somos conscientes de lo mucho que ofrece Extremadura: su luz, sus pueblos, su gastronomía y esa forma de vivir más pausada que, cuando la sabes apreciar, también te engancha. Además, creo que quienes hemos nacido y trabajado aquí tenemos una responsabilidad: conocer y valorar lo que tenemos antes de ir a buscarlo fuera.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Que descansar es perder el tiempo. Creo que ocurre justo lo contrario. Parar, cambiar de perspectiva y dedicar tiempo a las personas que quieres también forma parte de ser productivo. Muchas veces las mejores ideas aparecen cuando dejas de perseguirlas.

¿Desconecta en agosto?

Lo intento, aunque un empresario nunca desconecta del todo. Pero sí creo que hay que aprender a hacerlo. Durante unos días procuro que el móvil deje de ser el centro de atención y que el trabajo pase a un segundo plano, con responsabilidad, pero sin ser una prioridad.

"Intento desconectar, aunque un empresario nunca lo consigue del todo"

¿Qué libro está leyendo?

Intento alternar libros que me hagan pensar con otros que simplemente me permitan disfrutar. Como género me gusta especialmente la novela histórica. Es una época estupenda para volver a leer sin prisas.

¿Qué canción resume su mejor verano?

No sé si podría elegir una sola. Mi mejor verano seguramente no tuvo una canción especial, sino muchas: las que sonaban cuando éramos jóvenes, cuando teníamos menos responsabilidades y todo parecía más sencillo. Lo bonito de la música es que tiene esa capacidad de llevarte de vuelta a un momento vivido. Y eso, con los años, se convierte en un regalo.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho, tortilla con cebolla y, dependiendo del momento, una cerveza bien fría o un buen vino blanco verdejo. Lo que ocurre es que en esta tierra tenemos una regla que, al menos para mí está por encima de cualquier debate gastronómico: si la mesa es buena y la compañía también, todo sabe mejor.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Invitaría a alguien que no conociera bien Extremadura y le propondría no hacer demasiados planes. A mucha gente que no ha venido nunca le sorprende descubrir que esto no es un secarral, como a veces se dice desde fuera, sino una tierra llena de vida, de agua, de dehesa y de paisajes muy distintos entre sí. Le enseñaría nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestros pueblos, especialmente en verano, cuando están en fiestas y se llenan de gente. Pero, sobre todo, le propondría conversar, comer tranquilos y conocer a nuestra gente. Creo que la mejor manera de enamorarse de Extremadura es vivirla sin prisas.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Me gustaría poder decir que he conseguido algo que parece sencillo y no siempre lo es: haber podido descansar, desconectar y haber dedicado tiempo a mi familia, haberme reencontrado con amigos, haber disfrutado de Extremadura y haber vuelto a septiembre con energía y con nuevas ideas. Si además alguna de esas ideas ayuda a que nuestra empresa siga creciendo y generando oportunidades aquí, pues mejor todavía.