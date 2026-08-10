Diego sigue luchando contra la leucemia desde Badajoz: "Gracias por no soltarnos de la mano"

Diego Puerto Caballero sigue ingresado en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. El niño de cinco años de Alcuéscar, que sufrió una recaída de la leucemia después de año y medio de tratamiento, continúa luchando contra la enfermedad mientras su familia mantiene la esperanza de encontrar un donante de médula compatible.

Desde el hospital, Diego y su madre, María José Caballero, han querido agradecer este domingo las numerosas muestras de apoyo que están recibiendo. "Gracias por no soltarnos de la mano", es el mensaje que han trasladado a quienes se están volcando con ellos.

La familia se ha dirigido especialmente al colectivo motero Mérida Custom, que este domingo promovió una concentración de motos en Alcuéscar para apoyar a al pequeño y dar visibilidad a la búsqueda de donantes.

El Periódico Extremadura

"Nos encantaría poder estar allí con todos vosotros, pero Diego, su mamá y su papá tenemos que seguir luchando desde el hospital, porque Diego está en una pequeña burbujita que necesita que le protejamos un poquito más", explica su madre en el video publicado junto al pequeño.

María José también reconoce la dificultad de responder a todas las muestras de cariño. "No sabemos cómo daros las gracias a cada uno de los que nos mandáis un mensaje, un comentario, una llamada, una fotografía que veo... Nos sentimos profundamente agradecidos", señala.

Diego sufrió en julio una recaída de la leucemia y comenzó un nuevo tratamiento de quimioterapia. Las pruebas determinaron además que su hermano no era compatible como donante, por lo que la búsqueda tuvo que ampliarse fuera de la familia.

Diego, acompañado por su familia, durante uno de sus ingresos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

Donante

En Extremadura, la Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO) se encarga de informar y gestionar las citas para realizar el primer análisis necesario para entrar en el registro. Pueden inscribirse como nuevos donantes las personas de entre 18 y 40 años que cumplan los requisitos de salud establecidos.

ADMO permite solicitar la cita mediante el formulario disponible en su página web y atiende también en los teléfonos 924 27 16 46 y 618 657 026, así como a través del correo electrónico info@admo.es. La asociación gestiona las citas para realizar la extracción inicial de sangre en distintos hospitales de Extremadura. Es necesario contactar previamente con ADMO para recibir la información y concertar la cita.

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Ese es también el mensaje que la familia trata de mantener vivo desde el hospital: informarse, compartir y sumar potenciales donantes. Mientras llega la compatibilidad que esperan, Diego y sus padres continúan en Badajoz, acompañados a distancia por un pueblo y por muchas personas que, como ellos mismos agradecen, no les están soltando de la mano.