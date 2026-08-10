La Escuela de Letras de Extremadura estrena edición con cuatro cursos y dos novedades: periodismo cultural y cómic

La Escuela de Letras de Extremadura ha presentado una nueva edición con cuatro cursos especializados y dos incorporaciones a su programa: 'Periodismo Cultural' y 'La narración secuencial: una aproximación al lenguaje del cómic'. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), está dirigida a mayores de 16 años interesados en desarrollar la escritura, ampliar sus conocimientos literarios o explorar otras formas de creación.

La oferta contará con 20 plazas por curso y se desarrollará íntegramente en modalidad online entre septiembre y diciembre. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 31 de agosto. La programación ha sido presentada por el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, y la directora del Área de Cultura y Programas Culturales de Aupex, Marta del Pozo.

Periodismo cultural, una de las novedades

Una de las principales incorporaciones será 'Periodismo Cultural', impartido por el periodista y escritor Javier Morales entre el 10 y el 18 de septiembre. El curso abordará géneros, técnicas y herramientas para comunicar la cultura con "rigor, creatividad y capacidad de análisis". La segunda novedad será La narración secuencial: una aproximación al lenguaje del cómic, dirigida por el ilustrador e historietista Borja González. Se desarrollará del 18 al 30 de septiembre y combinará contenidos teóricos y prácticos para conocer la evolución de la narración secuencial, interpretar sus códigos y construir historias mediante imagen y palabra.

La programación se completará con dos propuestas que ya formaron parte de la convocatoria anterior. 'Literatura y artes visuales', a cargo de Juan Luis López, se impartirá del 21 de octubre al 9 de diciembre, mientras que 'Lo experimental en lo poético', dirigido por Antonio Gómez, se desarrollará entre el 28 de octubre y el 11 de diciembre. Todos los cursos tendrán una duración de entre 15 y 20 horas lectivas, una fórmula con la que la Escuela pretende facilitar la participación desde cualquier punto de Extremadura.

De los cursos a las antologías

La actividad de la Escuela de Letras no se limitará a las clases. De los 120 participantes que pasaron por los cursos de la edición anterior, 48 presentarán el próximo 17 de septiembre las antologías surgidas de aquel trabajo.

En el encuentro, que se celebrará online, se darán a conocer 'Textos dramáticos I', 'Literatura y artes visuales' y 'Revista ensamblada', con la participación de Antonio Gómez, Juan Luis López y Virginia Campón, además de Antonio Girol, de la Editora Regional de Extremadura, y Marta del Pozo.

La Escuela entra por primera vez en las bibliotecas

Otra de las novedades de esta edición será el salto presencial del ciclo 'Entre Líneas', que acercará la literatura a dos bibliotecas extremeñas. La primera cita tendrá lugar el 24 de septiembre en la Biblioteca Pública Rafael Sánchez Ferlosio de Coria, con Juan Luis López, presentado por Myriam Navas, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura.

El ciclo continuará el 29 de octubre en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Gazul de Llerena, donde participará Borja González. Ambos encuentros serán también retransmitidos a través del canal de YouTube de Aupex. Marta del Pozo ha señalado que esta fórmula pretende abrir la iniciativa a clubes de lectura, usuarios de bibliotecas y participantes en talleres literarios, ampliando así el público al que llega la Escuela.

Más de 2.500 visualizaciones para las novedades editoriales

La programación paralela incluirá asimismo nuevas presentaciones de publicaciones extremeñas en colaboración con la Editora Regional de Extremadura. Este ciclo registró en 2025 más de 2.500 visualizaciones, según los datos aportados por Aupex. El calendario comenzará el 1 de octubre con Del exilio y sus retornos, de Ibai Pascual. Continuará el día 8 con Nomadeo argelino y otros exilios, de Julio César; el 15 con Encaje, de Chus García, y el 22 con Cartas desde París, de María Dolores Olgado.

En noviembre se presentarán Una aventura al pastel, de Juan Ramón Santos y Mafalda Santos, el día 5; Jacobo Rodríguez Pereira y su método fisiológico, de Juan M. Pérez, el 12; y Retrato de grupo en la pintura extremeña, de Ramón Hernández, el día 19. Las sesiones estarán conducidas por Antonio Girol, director de la Editora Regional de Extremadura, y tendrán formato online.

"Mantener viva la creación literaria"

José Luis Gil Soto ha defendido el papel de la Administración como apoyo económico e institucional a este tipo de proyectos para favorecer que la creación literaria "siga existiendo" y llegue al mayor número posible de personas. Por su parte, Marta del Pozo ha subrayado que el objetivo es "mantener viva la creación literaria y acercar a los autores y obras extremeñas", además de aportar conocimiento y favorecer que los participantes puedan experimentar con distintas formas de creación.

La Escuela de Letras de Extremadura es una iniciativa de Aupex, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, la Editora Regional de Extremadura, el Plan de Fomento de la Lectura y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura.