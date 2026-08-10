Extremadura mantiene el plante a la sectorial de Infancia pese a que las comunidades del PP sí asistirán

Extremadura mantiene su decisión de no participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se abordará el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta pese a que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sí acudirán al encuentro. "Se mantiene la misma posición de no asistir", confirman fuentes de la de la Junta después de que el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, haya anunciado que los responsables autonómicos de su partido sí participarán en el encuentro del próximo 13 de agosto.

"Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno", ha señalado Bendodo este lunes en una rueda de prensa celebrada en Barcelona. El dirigente popular ha defendido que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar" y ha añadido que acudir a la reunión no obliga al PP a respaldar las medidas propuestas por el Ejecutivo central.

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

"No tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar, y esto sí que estamos dispuestos a hacerlo", ha afirmado. Bendodo ha sostenido, en línea con lo que defiende Vox, que la primera actuación del Gobierno debería ser negociar con Marruecos para que los menores puedan regresar con sus familias. Al mismo tiempo, ha asegurado que el PP "siempre cumple la ley y la va a seguir cumpliendo".

Vox defiende su postura

La negativa extremeña se mantiene, por tanto, aunque la dirección nacional del PP haya defendido la asistencia a la sectorial. Al respecto, fuentes de Vox han asegurado que los vicepresidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León cuentan con el respaldo de sus socios de gobierno para no acudir y que comunicaron previamente su decisión a los presidentes del PP.

El partido de Santiago Abascal ha reiterado que su postura es no aceptar ningún traslado y han considerado que el PP incurriría en una "incongruencia" si las comunidades donde gobierna en solitario participan en la reunión y aceptan acoger menores.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios de comunicación. / Vox Extremadura

Quintana critica la negativa

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha considerado "mal" que la Junta no participe en la sectorial y ha reclamado al consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, que acuda a la reunión para expresar allí sus argumentos. "Tiene que ir y tiene que decir lo que estime oportuno o no", ha afirmado tras una reunión celebrada este lunes en Badajoz para coordinar el dispositivo de seguridad del eclipse.

A juicio de Quintana, "probablemente muchos del Partido Popular no van a sumarse a las barbaridades que se dicen de manera poco humana y absolutamente insolidaria". En esa línea, el representante del Gobierno central ha enmarcado el reparto en una cuestión humanitaria y ha apelado a la trayectoria de una región que "siempre ha sido solidaria".

El Delegado del Gobierno en Extremadura, Jose Luis Quintana. / Jesús G Hinchado / EXT

Oposición "total y absoluta"

Fernández Calle ha reiterado este lunes, durante una entrevista en Herrera en COPE Extremadura, la oposición "total y absoluta" de la Junta a la llegada de más menores migrantes a la comunidad y ha vuelto a repetir que utilizará todas las vías disponibles para intentar impedir el traslado.

"Armas políticas, armas administrativas e incluso armas judiciales. Todo lo que está a nuestro alcance para oponernos", ha afirmado. Fernández Calle ha defendido que el interés de los menores pasa por regresar a Marruecos y ha sostenido que el país vecino dispone de capacidad económica y administrativa para hacerse cargo de ellos. "Nosotros creemos que el interés del menor es volver, que estos niños vuelvan con sus padres", ha concluido.