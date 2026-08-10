Extremadura se prepara para garantizar la seguridad durante el eclipse

El 12 de agosto se espera en Extremadura con ganas de contemplar el encuentro entre el Sol y la Luna, pero también con especial atención a todo lo que pueda ocurrir mientras miles de miradas estén puestas en el cielo.

La previsión de una elevada movilidad y de concentraciones en determinados enclaves ha llevado a reforzar el dispositivo preparado para una jornada excepcional, en la que Guardia Civil, Policía Nacional, DGT, Aemet, Protección Civil y el Área de Fomento trabajarán de forma coordinada para que la expectación por el eclipse no termine generando problemas en las carreteras o en el medio natural.

500 agentes y un despliegue por tierra, agua y aire

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha celebrado una nueva reunión de coordinación para terminar de perfilar la respuesta ante un acontecimiento que puede atraer a numerosos visitantes y provocar movimientos hacia los lugares considerados más favorables para la observación.

Uno de los pilares será el dispositivo de la Guardia Civil, que movilizará alrededor de 500 agentes en Extremadura. No se tratará únicamente de patrullas de tráfico o seguridad ciudadana. El operativo reunirá capacidades de Tráfico, Seprona, GEAS, Usecic, unidades fiscales y de fronteras y equipos Pegaso, especializados en el empleo y control de aeronaves no tripuladas. También participarán oficinas móviles de atención al ciudadano y los centros operativos encargados de seguir la evolución de la jornada.

La presencia será especialmente visible en carreteras, accesos a zonas de observación y espacios naturales donde pueda producirse una mayor concentración de personas. Los puntos susceptibles de reunir más espectadores ya han sido identificados para adaptar la vigilancia a las características de cada enclave.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha situado entre los principales riesgos la saturación de la movilidad y las comunicaciones, los incendios forestales y la propia seguridad de los desplazamientos. De ahí que la recomendación general sea mucho más sencilla que buscar un mirador excepcional: ver el eclipse desde los núcleos urbanos siempre que resulte posible.

No todos necesitan coger el coche

El director de Fomento de la Delegación, Pedro Protomártir, incide precisamente en que una de las mayores dificultades puede aparecer cuando los espectadores intenten encontrar un lugar aparentemente mejor desde el que observar el fenómeno. En Extremadura la ocultación será muy elevada y podrá apreciarse desde numerosos puntos con un horizonte adecuado, por lo que subir a un vehículo para perseguir una mejor panorámica no resulta imprescindible.

Cuando existan castillos, observatorios o espacios elevados próximos a las localidades, la recomendación pasa por realizar el trayecto a pie siempre que sea posible. Si finalmente se utiliza el coche, deberá elegirse un destino que disponga de accesos adecuados y suficiente capacidad de estacionamiento.

El dispositivo tratará precisamente de ordenar esos flujos, mantener despejadas las vías necesarias para emergencias y responder con rapidez ante cualquier incidencia.

El aparcamiento puede convertirse en un riesgo

La elección del lugar donde dejar el vehículo adquiere especial importancia en pleno agosto. Las previsiones manejadas durante las reuniones apuntan a temperaturas elevadas, en una jornada marcada además por el peligro de incendios forestales.

Protomártir advierte de que algunos componentes de los vehículos alcanzan temperaturas suficientes para convertirse en un peligro cuando entran en contacto con vegetación seca. Por ello, la Guardia Civil insiste en no estacionar sobre pastos, pistas forestales, arcenes o lugares no preparados.

Además del riesgo de provocar un incendio, un vehículo mal estacionado puede impedir el paso de bomberos, ambulancias o fuerzas de seguridad. También se pide no acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas, respetar fauna y vegetación, retirar los residuos y cumplir estrictamente las restricciones relacionadas con el fuego.

Ante posibles retenciones, se aconseja asimismo afrontar cualquier desplazamiento con agua, alimentos y combustible suficientes.

La A-66 y la A-5, en el punto de mira

Parte de la atención estará puesta en los conductores que decidan viajar hacia la franja de totalidad. Desde el norte cacereño, algunos lugares de Castilla y León donde la Luna llegará a ocultar completamente el Sol quedan relativamente cerca.

Esta circunstancia puede incrementar la circulación por la A-66, mientras que la A-5 será otra de las grandes vías sometidas a seguimiento. Tráfico monitorizará las carreteras con mayor intensidad circulatoria y difundirá información sobre posibles incidencias a través de sus canales oficiales y de los sistemas de navegación.

Quintana reconoce que "resulta difícil anticipar cuántos desplazamientos se producirán". Las operaciones especiales de verano cuentan con estadísticas acumuladas durante años, pero no existe un precedente reciente comparable que permita saber cómo reaccionará la población ante un eclipse de estas características.

La hora más complicada llegará después

La ida no es, sin embargo, el único momento que preocupa. Los espectadores pueden llegar de manera escalonada durante la tarde, pero cuando termine el eclipse una gran cantidad de vehículos podría iniciar el regreso prácticamente al mismo tiempo.

Las autoridades recomiendan, por ello, planificar también la vuelta y evitar las prisas. Está prohibido detenerse en arcenes o en la calzada para observar el fenómeno y se deberá prestar especial atención a los peatones que circulen en las inmediaciones de carreteras y miradores.

También se recuerda una cuestión básica: las gafas homologadas para mirar el eclipse nunca pueden utilizarse para conducir, del mismo modo que no se deben realizar fotografías o vídeos mientras se está al volante.

Cuando millones de móviles miren también al cielo

El dispositivo contempla incluso un problema menos visible. En los minutos de máxima ocultación podrían enviarse simultáneamente enormes cantidades de fotografías, vídeos y mensajes, provocando picos extraordinarios de utilización de las redes de comunicación.

Extremadura no alcanzará la totalidad, pero sí disfrutará de una ocultación muy elevada. Precisamente por eso, la Delegación insiste en que no será necesario recorrer kilómetros para encontrar un cielo mejor.

El 12 de agosto habrá cientos de agentes vigilando carreteras, espacios naturales y puntos de observación mientras miles de extremeños levantan la mirada. El espectáculo estará arriba, pero conseguir que todo termine siendo únicamente una historia para recordar dependerá, en buena medida, de lo que cada espectador haga antes de mirar al cielo.