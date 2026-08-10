Lydia Bosch se enfrenta al amor prohibido y la culpa de Fedra en el Teatro Romano de Mérida

Culpa y prejuicios sociales frente a la expectativa de ser libre. Este miércoles, Lydia Bosch se estrenará en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida dando vida a Fedra en la obra dirigida por José María del Castillo 'Fedra, en los infiernos'. La tragedia del mito clásico, llena de amor prohibido y deseos, se estrenará a las 22.45 horas y estará en escena hasta el domingo 16 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.

Los actores que acompañarán en escena a Lydia Bosch en la segunda oportunidad de Fedra y a su vida en el infierno, serán Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos.

Fedra vuelve a pisar el Teatro Romano de Mérida tras su última función en 2018 protagonizada por Lolita Flores. En esta ocasión, según ha admitido su director José María del Castillo, la revisión del mito habla sobre la culpa, los prejuicios sociales, las expectativas que tenemos sobre los demás y que no nos permiten ser libres, relacionándolo así con la visión del presente y reivindicando la necesidad de "tener derechos sobre uno mismo sin tener que cumplir las expectativas que se tienen sobre nosotros".

José María del Castillo en la presentación de 'Fedra, en los infiernos' en Mérida. / Jero Morales

Lydia Bosch ha recordado que pese a ser una tragedia, la obra también cuenta con momentos de humor. Marta Calvó, por su parte, advirtió al público de que, además del abanico, será "necesario llevar kleenex", ya que se trata de una historia con la que el público disfrutará lo mismo que llorará.

Del Castillo, ha señalado que el proyecto nació con una idea clara: trabajar con Lydia y que ella fuera la protagonista de la historia. Por eso admite, que la escribió pensando exclusivamente en ella. Asimismo, ha destacado que se trata de una visión del mito que permite vivir siendo libres y sin culpa. Una mirada que queda reflejada en la última frase de Fedra: "Si viviese una tercera vida haría lo mismo, pero quitándome la losa de la culpa".

Una nueva vida para Fedra

El mito clásico cuenta la historia de Fedra, la princesa de Creta que tras casarse con Teseo, se acaba enamorando de su hijastro, Hipólito. A raíz del rechazo de este, le acusó de intentar violarla y se suicidó.

La tragedia sitúa la obra en el momento en el que Fedra se encuentra en el inframundo atormentada por la culpa y el peso de la historia marcada por la pasión prohibida hacía su hijastro. Desde allí reclama a las tres Moiras (brujas del inframundo que dirigen la vida de cada uno), las Hermanas del Destino, una segunda oportunidad para cambiar el rumbo de una vida marcada por la tragedia.

Lydia Bosch en la presentación de 'Fedra, en los infiernos' en Mérida. / Jero Morales

Tras llegar a un acuerdo con ellas, Fedra regresa al mundo de los vivos dispuesta a reescribir su historia, pero es en el momento que se encuentra con Hipólito cuando pondrá a prueba su capacidad para controlar sus emociones, e impulsos, y escapar de un destino que parece estar escrito. La obra recupera así el mito clásico para abordar las pasiones humanas, los deseos prohibidos, la culpa y los juicios morales, planteando si es posible cambiar el pasado o si, aun así, se repetirían los mismos errores.

Esta representación que cuenta con 16 personas en escena e incluye coreografías y música, de la mano de Benjamín Leiva y Alejandro Cruz Benavides, que Eva Diago describe como "bestiales".

Un equipo que es como una familia

La mayoría del elenco pisa el escenario romano por primera vez. Julio Peña lo ha descrito como un "regalo de la vida" que impone un respeto absoluto. A lo que se une Lydia Bosch que, emocionada, ha admitido que siente que Fedra le eligió a ella en un momento en el que tenía que quitarse la culpa y disfrutar, papel que ve idóneo para volver al teatro después de 37 años. Pero Alejandro Albarracín y Eva Diago repiten en el escenario. Albarracín interpretó a Telemaco en la Odisea hace 20 años y Diago en 'Golfus de Roma' en la 67ª edición del Festival.

Julio Peña en la presentación de 'Fedra, en los infiernos' en Mérida. / Jero Morales

El reparto cuenta con Lydia Bosch como Fedra; Julio Peña como el hijastro Hipólito; Alejandro Albarracín como Teseo; Marta Calvó que representa a varios personajes, uno de ellos la Moira que lleva el hilo rojo; Antonio Albella también tiene varias representaciones en la obra, entre ellas a la segunda Moira que tiene las tijeras para afrontar las vidas; Eva Diago es la tercera Moira que lleva la tabla que mide la vida, a parte es la amiga de Fedra que le pone voz a las fiestas; por último, Yaiza Marcos le da vida a Aricia.

Todos coinciden en destacar el maravilloso equipo que han formado, y como con el paso del tiempo han conseguido estrechar lazos hasta convertirse en una familia de la que están orgullosos y se muestran encantados. A pesar de que algunos de sus integrantes afrontan la obra con distintas lesiones, aseguran estar dispuestos a dar lo mejor de sí mismos.

De la culpa a la libertad

José Luis Gil Soto, secretario General de Cultura, ha destacado que esta versión del mito demuestra la posibilidad de volver a escribir un destino y tener una segunda oportunidad.

Asimismo, Julio César Fuster, pone en manifiesto la importancia de como la asignación de culpas juzga más a las mujeres que a los hombres, una mirada "que tiene que ver con lo que seguimos siendo".

Una gran acogida

Jesús Cimarro, director del festival, ha agradecido la buena acogida del público a la representación protagonizada por Fernando Tejero, Rafa Castejón y Daniel Arias, 'Cómicos de Roma', que tras cinco noches con la cávea llena, han reunido a un total de 16.411 espectadores.

Además, recuerda que sigue la programación paralela con 'Cinema Aestas' con la proyección de la película 'Gaua' de Paul Urkijo Alijo el 10 de agosto. Y que desde el jueves 13 al domingo 18 de agosto tendrá lugar la extensión del Festival en Cáparra con distintas obras como 'La Aparición' 'Los Hermanos' o 'Cleopatra enamorada, el musical'.