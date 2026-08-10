El Gordo de La Primitiva deja este domingo un premio de más de 156.000 euros

El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo, 9 de agosto, no dejó acertantes de primera categoría (cinco números más el número clave), por lo que el bote seguirá creciendo de cara a la próxima cita.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 31, 25, 22, 32 y 28, con el 7 como número clave o reintegro.

Sí hubo un acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números sin el clave. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 26 de Valladolid, situada en la calle Cardenal Cisneros, 22, y obtuvo un premio de 156.363,19 euros.

La ausencia de acertantes de primera categoría genera un bote con el que, en el sorteo del próximo domingo, un único ganador podría conseguir 13,2 millones de euros.

Noticias relacionadas

En las categorías siguientes se contabilizaron 23 acertantes de cuatro números más el clave, premiados con 1.236,07 euros cada uno, y otros 194 boletos con cuatro aciertos, que recibirán 170,97 euros.