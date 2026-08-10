Sale a la luz en Guadalupe parte de la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos

Un sondeo arqueológico realizado en el patio oeste del Monasterio de Guadalupe permitió localizar restos que podrían pertenecer a la desaparecida Hospedería de los Reyes Católicos, un edificio levantado a finales del siglo XV y del que apenas quedaban huellas visibles.

Los trabajos, desarrollados durante el mes de julio, sacaron a la luz la cimentación de la arquería del antiguo claustro y un tramo de su pavimento. La intervención estuvo coordinada por Juan Saumell, profesor del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), junto a un equipo de arquitectos y arqueólogos.

La excavación se concentró en una zona concreta del patio a partir de los estudios previos realizados por investigadores como José Carlos Salcedo y el propio Saumell. Ya en la primera jornada aparecieron dos zanjas de cimentación que podrían ser originales y parte de la solería del corredor del claustro, dispuesta en forma de espiga.

El avance de los trabajos permitió además identificar el módulo de la antigua arquería. Ese dato ofrece a los investigadores la posibilidad de reconstruir sobre el terreno el posible perímetro del claustro tomando como referencia el número de pilastras y vanos recogidos en el proyecto del siglo XV.

Real Monasterio de Guadalupe / Cedida

Proyectada por Juan Gas

La Hospedería de los Reyes Católicos, distinta de la hospedería que funciona actualmente en el monasterio, fue proyectada por Juan Guas por encargo de Isabel la Católica. Su aspecto también quedó reflejado en las vistas de Guadalupe realizadas en el siglo XVI por Anton van den Wyngaerde para Felipe II.

Uno de los interrogantes que rodea al edificio es cuándo desapareció definitivamente. Un plano de 1839 todavía ofrece referencias a la construcción y existe una orden de derribo de 1854, aunque tradicionalmente también se vinculó su final a las obras de una carretera en 1925, una interpretación que algunos investigadores cuestionan.

Una vez concluido el sondeo, los restos han sido protegidos con una malla y enterrados de nuevo para facilitar su futura identificación y conservación. El equipo ha entregado un informe preliminar a las autoridades de Patrimonio y prepara ahora la memoria completa de la actuación.

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La investigación continuará con la publicación de dos trabajos científicos, uno dedicado a los restos arqueológicos encontrados y otro a la reconstrucción gráfica de la antigua hospedería. Los investigadores tampoco descartan nuevos sondeos en zonas actualmente libres de edificaciones.