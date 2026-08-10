15 incendios forestales queman unas 135 hectáreas en Extremadura en la última semana

El Plan Infoex intervino durante la última semana en 15 incendios forestales en Extremadura, que afectaron a una superficie aproximada de 135 hectáreas, según los datos provisionales facilitados este lunes por la Junta de Extremadura.

En total, el dispositivo regional de prevención y extinción actuó en 43 incidentes. De los incendios forestales registrados, once se produjeron en la provincia de Badajoz y cuatro en la de Cáceres.

Ninguno de los fuegos alcanzó la consideración de gran incendio forestal, categoría reservada para aquellos que superan las 500 hectáreas. Sin embargo, ocho obligaron a declarar el nivel 1 de peligrosidad por la posible afección a personas o bienes de naturaleza no forestal: cuatro en Cáceres y otros cuatro en Badajoz.

Durante estos días, efectivos del Infoex también participaron en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en la provincia de Huelva.

Más calor

De cara a los próximos días, las condiciones meteorológicas serán inicialmente algo más favorables por la recuperación de la humedad durante las noches, especialmente en las comarcas occidentales y en los valles abiertos hacia el oeste.

La situación cambiará a partir del miércoles, cuando se prevé un aumento de las temperaturas y un ambiente más seco. Los vientos no serán especialmente intensos, salvo de forma localizada en zonas donde el relieve pueda condicionar su velocidad.

Estas condiciones podrían prolongarse hasta el final de la semana. Para el domingo se contempla la posible llegada de una vaguada desde el oeste, que podría traducirse en un incremento del viento.

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El servicio de prevención y extinción de incendios forestales recomienda extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas y en cualquier actividad próxima a zonas forestales con riesgo de provocar un incendio.