En Navalmoral y Peraleda de la Mata
Estabilizado el incendio en Navalmoral de la Mata que obligó a cortar un carril de la A-5
El fuego comenzó con dos focos próximos entre sí en el talud de la A-5 sentido Madrid y obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad por afección a la autovía
S.P
El incendio declarado en la tarde de este lunes en la provincia de Cáceres, que comenzó con dos focos próximos entre sí, ha quedado estabilizado tras el trabajo de los medios de extinción. El Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad sobre las 18.15 horas ya que no tiene frentes activos y presenta una evolución favorable.
El primer foco se declaró sobre las 15.30 horas dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata y posteriormente, se produjo otro cerca del kilómetro 174 de la A-5, en el término municipal de Peraleda de la Mata.
Corte de carril en la A-5
A las 15:45 horas, ante la proximidad de ambos incendios a la autovía, se activó el nivel 1 de peligrosidad, procediéndose además al corte del carril derecho de la A-5 en sentido Madrid, según confirmó la Guardia Civil, que desplegó varias patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y regular la circulación.
Un dispositivo integrado por 24 efectivos se ha desplazado hasta la zona para controlar las llamas. En contreto, se han movilizado 3 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 helitransportadas y 1 agente del Medio Natural. Además, 3 helicópteros y 2 aviones han apoyado desde el aire a los medios que trabajaban sobre el terreno.
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