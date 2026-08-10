El Plan Infoex cubre 13 de las 18 plazas ofrecidas en el llamamiento urgente para conductores

El Plan Infoex ha cubierto este lunes 13 de los 18 puestos de bombero forestal conductor incluidos en el llamamiento telefónico realizado entre las personas que forman parte de la lista de espera de esta categoría. Para adjudicar esas plazas ha sido necesario avanzar 62 posiciones en la bolsa, principalmente porque buena parte de los aspirantes que han declinado el ofrecimiento ya está trabajando en el propio dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.

Las llamadas continuarán este martes hasta tratar de cubrir las cinco vacantes restantes, que se concentran mayoritariamente en la zona de coordinación de La Siberia, donde se localizaba la mayor parte de los puestos ofertados inicialmente.

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El llamamiento haconvocado a 100 de los 666 aspirantes que integran la bolsa. Según confirma la consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, todos los solicitantes contactados este lunes han respondido al teléfono, por lo que no se ha producido ninguna renuncia motivada por llamadas desatendidas, teléfonos apagados, falta de cobertura o activación del buzón de voz.

Cinco plazas todavía pendientes

Las 18 contrataciones ofertadas se distribuían entre seis zonas de coordinación del Infoex: Sierra de Gata, Las Hurdes, Ambroz-Jerte-Tiétar, Cáceres Centro, La Serena y La Siberia. De todas ellas, esta última reunía la mayor oferta, con siete puestos en Bohonal-Helechosa de los Montes, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Talarrubias y Villarta de los Montes.

Tras el primer día de llamadas, quedan cinco puestos sin adjudicar, la mayoría pertenecientes a esta zona de coordinación. El proceso continuará durante la jornada del martes siguiendo el orden de la lista de espera.

El nuevo 'cerebro' del Infoex ya está en marcha: así se dirigen desde Cáceres todos los incendios forestales de Extremadura / Carlos Gil

Las plazas responden a diferentes circunstancias, entre ellas vacantes, jubilaciones, incapacidades temporales, adscripciones provisionales y liberaciones sindicales. Algunas contemplan una incorporación posterior, al quedar disponibles durante septiembre por la jubilación de sus actuales titulares.

666 aspirantes en bolsa

La lista de espera procede de las pruebas selectivas convocadas mediante la Orden de 23 de diciembre de 2024 y de la posterior Orden de 17 de diciembre de 2025, que acumuló ambos procesos para constituir la bolsa de oposición.

El procedimiento establece que cada aspirante recibe una única llamada y debe elegir en ese momento uno de los destinos disponibles. Aunque la bolsa cuenta con 666 integrantes, para este llamamiento habían sido convocadas inicialmente las cien primeras personas conforme al orden establecido.