Peón agrícola y camarero suman más de un tercio de todos los contratos en Extremadura.

En el catálogo de ocupaciones laborales para las que se firmó al menos un contrato el año pasado en Extremadura aparecen cerca de medio millar de referencias, pero solo dos, la de peón agrícola y la de camarero, se bastan para copar más de un tercio de todos los que se formalizaron durante esos doce meses. El dato es fruto de la importante dependencia de la economía extremeña tanto del sector primario, que tiene mucho más peso que a nivel estatal, como de las diferentes ramas del sector servicios, la hostelería y el turismo entre ellas.

Ocupaciones con más contratos en Extremadura (Círculos múltiples)

Igualmente, también revela la considerable estacionalidad del mercado laboral extremeño, con picos de contratación intensos para afrontar las campañas agrícolas o las vacacionales y periodos de menor actividad. Tanto una como otra son ocupaciones en las que abundan los contratos temporales y de corta duración, lo que se traduce en elevados índices de rotación (relación entre contratos y personas contratadas). Un ejemplo: en la provincia de Badajoz, el índice de rotación del puesto de peón agrícola fue de 2,91 en 2025. Es decir, de media, a cada persona empleada se le hicieron casi tres contratos a lo largo del año.

Hacen falta más

Con todo, pese al protagonismo que tienen dentro del volumen total de contratos en Extremadura, ambas profesiones se encuentran también a la cabeza del listado de puestos con mayores desajustes a causa de la escasez de demandantes de empleo, de manera que haría falta más mano de obra que responda a esos perfiles laborales.

Peones agrícolas

En 2025 se registró un total de 388.364 contratos en Extremadura. Por provincias, en la de Badajoz se formalizaron 272.313, aproximadamente el 70% del total regional, mientras que la de Cáceres contabilizó 116.051. De acuerdo con los informes del mercado de trabajo que para ambas provincias ha elaborado el Observatorio de las Ocupaciones, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la ocupación con más contratos en Extremadura el año pasado fue la de peones agrícolas, con 99.313, lo que es más de una cuarta parte del agregado. De ellos, 82.030 se realizaron en Badajoz y 17.283 en Cáceres. En ambos casos, un tercio correspondió a ciudadanos extranjeros.

En segundo lugar se situaron los camareros, con 40.023 contratos: 28.356 en Badajoz y 11.667 en Cáceres. También destacó la contratación de trabajadores cualificados en actividades agrícolas, que alcanzó las 21.551 relaciones laborales. Aquí, la provincia cacereña registró más contrataciones, con 11.923, frente a las 9.628 de Badajoz.

Otras ocupaciones

Entre las demás ocupaciones con un volumen elevado de contratos se encontraron el personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, con 15.085 contratos en la comunidad autónoma el año pasado; los vendedores en tiendas y almacenes, con 10.647; y los peones de las industrias manufactureras, con 10.219. También tuvieron una presencia relevante los trabajadores de cuidados personales a domicilio, con 9.728 contratos.

Peso sectorial

Por sectores, la fotografía que revelan los informes del SEPE no difieren mucho entre ambas provincias. En la de Cáceres, más del 83% de los contratos registrados corresponde a dos sectores: servicios, que absorbe más de la mitad (56,9%), y agricultura, con un 26,5%. En el primer caso, el peso de la contratación en el sector servicios en el Estado es superior, del 73,6%, mientras que el primario, a nivel nacional, se mueve a un nivel muy inferior, del 10,23%.

Los otros dos sectores quedan ya muy por debajo: construcción, con algo menos del 10% (5,3% a nivel nacional), e industria, que, como viene siendo habitual, se coloca como el sector con menor número de contratos en la provincia con un 6,8% (10,8% en todo el país).

Por lo que respecta a la de Badajoz, el sector servicios marca un nivel algo inferior (52,5%) de los contratos, mientras que la agricultura se dispara hasta suponer más de un tercio (35,6%). El resto se reparte entre construcción (6,3%) e industria (5,5%).

Contratación indefinida

El Observatorio de las Ocupaciones establece además un ‘ranking’ con los puestos con unas perspectivas de mayor volumen de contratación para este año. En el caso de la indefinida a tiempo completo, al frente aparecen las mismas tres y en el mismo orden: camareros, albañiles y conductores asalariados de camiones. También hay coincidencia en el primer puesto de contratación indefinida a tiempo parcial y fija discontinua, con peones agrícolas, que asimismo lideran en la provincia de Badajoz en contratación temporal, mientras que en la de Cáceres aquí figura la de trabajadores cualificados en actividades agrícolas.