¿Qué sobreprecio tiene una vivienda con piscina en Cáceres y Badajoz?

Con el termómetro disparado durante buena parte del verano extremeño, tener una piscina en casa tiene también reflejo en el precio de la vivienda. Y la diferencia no es menor ni en Cáceres ni en Badajoz. Los últimos datos de Fotocasa permiten medir cuánto más se paga por un inmueble que dispone de este equipamiento frente a otro de características similares que no lo tiene.

Badajoz presenta el mayor sobreprecio de las dos capitales, con un 9,6%, mientras que en Cáceres la diferencia alcanza el 7,9%, según el análisis del portal inmobiliario.

Estos porcentajes sitúan a ambas ciudades entre los mercados españoles en los que la piscina tiene una influencia significativa sobre el precio de venta, aunque todavía lejos de las capitales donde esa prima alcanza los niveles más elevados.

Fotocasa relaciona esta diferencia con un cambio en las preferencias de quienes buscan vivienda, que conceden cada vez más importancia a elementos asociados al ocio, el confort y la calidad de vida.

El Periódico

Badajoz, por encima del 9%

En Badajoz, adquirir una vivienda con piscina supone pagar de media un 9,6% más que por un inmueble comparable sin ella. La capital pacense se sitúa así en el grupo de ciudades españolas donde este elemento tiene un mayor peso sobre el precio.

Cáceres se encuentra algo por debajo, aunque mantiene también una prima apreciable. Una vivienda con piscina resulta un 7,9% más cara que otra de características semejantes que carezca de ella.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que "la demanda residencial concede cada vez mayor importancia a los espacios que aportan confort y calidad de vida". Según ha explicado, la piscina responde a esta tendencia y "en muchos mercados, como es el caso de Extremadura, se traduce en una revalorización significativa de la vivienda".

Más que en Madrid o Barcelona

El dato de las dos capitales extremeñas adquiere otra dimensión al compararlo con algunos de los principales mercados residenciales del país.

La prima asociada a una piscina en Cáceres y Badajoz supera, por ejemplo, la registrada en Madrid, donde alcanza el 6,6%, y en Barcelona, donde se queda en el 4,3%.

Badajoz aparece además cerca de ciudades como Málaga y Ourense, ambas con incrementos del 10%, y por encima de Salamanca (+8,7%) y Albacete (+8,5%). Cáceres se sitúa inmediatamente después de estas dos últimas.

Fotocasa considera que las diferencias entre ciudades responden al propio contexto residencial de cada territorio. El clima, la disponibilidad de viviendas con piscina y la presión de la demanda son algunos de los factores que pueden determinar cuánto está dispuesto a pagar un comprador por disponer de ella.

"Factores como las condiciones climáticas, la disponibilidad o la presión de la demanda determinan que el valor que aporta la piscina sea mucho más elevado en unos mercados que en otros", ha indicado Matos.

Hasta un 30% más en España

Las diferencias llegan a ser mucho mayores en determinados puntos del país. Palencia encabeza la clasificación, ya que una vivienda con piscina cuesta un 30% más que otra similar sin este equipamiento.

Por detrás aparecen Huelva, con un 19%, y Santa Cruz de Tenerife, con un 17%. También destacan Murcia (+16%), Pontevedra y Zamora (+14%), Girona (+13%), Cuenca y Sevilla (+11%) y Málaga y Ourense (+10%).

En determinados mercados, esa diferencia porcentual puede traducirse en más de 40.000 euros adicionales para una vivienda tipo de 100 metros cuadrados, según Fotocasa.

En el otro extremo se encuentran ciudades donde disponer de piscina apenas modifica el valor final del inmueble. Valladolid presenta la diferencia más reducida, con un 0,4%, seguida de Lugo (+0,9%) y Jaén (+1,3%).

La piscina gana peso entre los compradores

El portal inmobiliario atribuye estas diferencias a una mayor valoración de los espacios vinculados al disfrute dentro de la propia vivienda o urbanización.

"Estos datos reflejan un cambio en las prioridades residenciales de los compradores, que cada vez otorgan más valor a aquellos elementos vinculados al bienestar, el confort y la calidad de vida", ha explicado la portavoz de Fotocasa.

La compañía señala además que esta tendencia se ha intensificado después de la pandemia, con una demanda mayor de inmuebles que permitan disponer de espacios de ocio dentro del propio entorno residencial.

En Cáceres y Badajoz, esa preferencia ya tiene una traducción concreta en el mercado: la piscina añade entre un 7,9% y un 9,6% al precio de una vivienda similar que no disponga de ella.