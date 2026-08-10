UCE alerta a los extremeños de nuevas estafas que suplantan a la Seguridad Social y la DGT

Un pago pendiente con la Seguridad Social que exige una reacción rápida. Una multa de tráfico inesperada que llega al correo electrónico. La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado en sus últimos boletines de dos fraudes que utilizan la identidad de organismos oficiales para conseguir que las víctimas entreguen sus datos o descarguen archivos maliciosos.

Los engaños suplantan a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque no funcionan exactamente de la misma manera. En el primero, los delincuentes recurren a SMS con un enlace que conduce a una web falsa prácticamente idéntica a la oficial. En el segundo, utilizan correos sobre supuestas infracciones de tráfico para tratar de introducir un virus troyano en el dispositivo.

Los dos tienen algo en común: buscan provocar preocupación y conseguir que el destinatario actúe deprisa, antes de comprobar si el mensaje es auténtico.

Un supuesto pago pendiente con la Seguridad Social

La primera advertencia recogida por UCE afecta a SMS fraudulentos que suplantan a la Tesorería General de la Seguridad Social con el objetivo de hacerse con información personal y bancaria. El mensaje comunica a la víctima la existencia de supuestos pagos pendientes con la Seguridad Social e incorpora un enlace para resolver la situación. Al pulsarlo, el usuario es conducido a una página web falsa que imita prácticamente a la perfección el portal oficial, según recoge la organización extremeña. Allí se solicitan datos personales, credenciales de acceso o información bancaria. Todo lo introducido en esa página termina, sin embargo, en manos de los ciberdelincuentes.

El propio contenido del SMS juega además con la inquietud que puede generar una deuda con un organismo público. Por eso, una de las principales recomendaciones pasa por desconfiar de los mensajes que reclaman pagos con urgencia y comprobar siempre que la dirección de la página web es realmente la oficial antes de facilitar cualquier información.

Una falsa multa aprovechando los viajes de verano

La segunda estafa pone el foco en otro asunto capaz de generar una reacción inmediata: una supuesta multa de tráfico. UCE se hace eco de la advertencia de la DGT sobre correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad y que incorporan un virus troyano destinado a hacerse con datos personales y bancarios.

El engaño aprovecha además el incremento de los desplazamientos por carretera durante el verano. Los delincuentes envían falsas notificaciones de infracciones de tráfico con la intención de convencer a la víctima de que descargue un archivo para consultar los detalles. Y ahí está la trampa. El archivo que se invita a descargar es malicioso, de modo que la aparente comunicación de Tráfico sirve como puerta de entrada para comprometer la información almacenada en el dispositivo.

Ante estos correos, la recomendación pasa por no descargar archivos de comunicaciones cuya autenticidad no se haya comprobado y prestar atención al remitente, el contenido del mensaje y cualquier petición inesperada.

El miedo y las prisas como aliados

Aunque una estafa utiliza un SMS y otra un correo electrónico, ambas recurren a un mecanismo parecido. Una deuda pendiente o una multa inesperada crean la sensación de que existe un problema que debe solucionarse cuanto antes. Esa urgencia puede hacer que el usuario pulse un enlace, facilite una contraseña, introduzca los datos de su cuenta bancaria o descargue un archivo sin detenerse antes a comprobar quién está realmente detrás de la comunicación.

UCE recuerda por ello la importancia de verificar las páginas antes de introducir datos personales, desconfiar de las peticiones urgentes de dinero y extremar las precauciones ante archivos o enlaces recibidos de forma inesperada.