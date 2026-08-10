Vox se muestra satisfecho con la marcha del gobierno de coalición en Extremadura

Primer balance del gobierno de PP y Vox en Extremadura. El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación, Óscar Fernández Calle, ha afirmado que el Ejecutivo de coalición está funcionando "bien" y ha destacado la relación cordial entre ambos socios tras la aprobación de los presupuestos de 2026, que permitirán desplegar las primeras medidas incluidas en el pacto de gobierno.

"Somos un único gobierno con dos partidos diferentes", ha señalado Fernández al ser preguntado este lunes por la marcha del "matrimonio PP-Vox" durante una entrevista en el programa Herrera en COPE Extremadura. El vicepresidente ha insistido en que ambas formaciones actúan como parte de un mismo Ejecutivo pese a mantener sus propias identidades políticas, como se ha manifestado por ejemplo en torno a las políticas de apoyo y visibilidad al colectivo LGTBI.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios de comunicación. / Vox Extremadura

El acuerdo de 74 medidas

Fernández Calle ha situado el pacto alcanzado por PP y Vox como el principal elemento de cohesión del Ejecutivo autonómico. "Nos unen las 74 medidas que tenemos aprobadas y que tenemos firmadas para el cambio de Extremadura", ha explicado.

También ha asegurado que ambos partidos comparten "la determinación de sacar a esta tierra de una vez por todas de la cola de España". Según su valoración, el Ejecutivo está respetando los compromisos asumidos al comienzo de la legislatura: "Estamos siendo fieles al pacto que hemos firmado", ha defendido.

El dirigente de Vox ha destacado asimismo el entendimiento entre los integrantes de las dos formaciones más allá de la actividad institucional. "También tengo que decir a los oyentes que la relación en lo personal es una relación cordial", ha afirmado. "Estamos en el camino, en el buen camino", ha concluido.

María Guardiola y Óscar Fernández / Javier Cintas

Los primeros presupuestos

La valoración positiva de Fernández Calle se produce apenas unos días después de que PP y Vox hayan aprobado el presupuesto de Extremadura para 2026, dotado con 8.854 millones de euros, que ambas formaciones presentan como el primer gran instrumento para desarrollar las 74 medidas del acuerdo de coalición.

Entre las medidas vinculadas a Vox figuran la reducción de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, nuevas deducciones por nacimiento o adopción, la bonificación a las herencias entre tíos y sobrinos, el aumento de las ayudas a la natalidad, la creación de un Fondo de Compensación Agraria y el refuerzo de las partidas destinadas a la tauromaquia. También destacan la reducción de los fondos para cooperación internacional y de determinadas subvenciones sindicales.

Las cuentas reservan además 20 millones de euros para iniciar el regadío de Tierra de Barros, un compromiso compartido por los socios, aunque Vox había exigido que el proyecto avanzara incluso sin financiación del Gobierno central. El desarrollo de estas medidas permitirá medir durante los próximos meses el grado de cumplimiento del pacto que Fernández Calle considera que el Ejecutivo está respetando.

Javier Cintas

Rechazo al reparto de menores

Las declaraciones se han producido durante una entrevista emitida este lunes en Herrera en COPE Extremadura, centrada principalmente en el reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. Fernández Calle ha reiterado la oposición "total y absoluta" de la Junta a que lleguen más menores a Extremadura y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico recurrirá a todas las vías disponibles para intentar impedirlo. "Son armas políticas, armas administrativas e incluso armas judiciales. Todo lo que está a nuestro alcance para oponernos", ha afirmado.

El vicepresidente ha defendido que el interés de estos menores pasa por su regreso a Marruecos y ha sostenido que el país vecino dispone de capacidad económica y administrativa para hacerse cargo de ellos. "Nosotros creemos que el interés del menor es volver, que estos niños vuelvan con sus padres", ha señalado.

Fernández no acudirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el 13 de agosto. A la cita tampoco asistirán los gobiernos de Aragón y Castilla y León, los otros territorios donde Vox también gestiona las competencias en infancia. Según el líder de Vox, Santiago Abascal, la decisión de no asistir cuenta con el respaldo del PP.