Alerta amarilla este martes en Cáceres por altas temperaturas

La provincia de Cáceres afronta este martes, 11 de agosto, una nueva jornada marcada por el calor. La alerta amarilla por altas temperaturas estará activa en dos zonas de la provincia, donde los termómetros podrán alcanzar los 36 grados durante las horas centrales del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso afectará al norte de Cáceres y a Villuercas y Montánchez. En ambos casos comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 20.59, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se alcancen los valores previstos.

Predicción

La predicción para este martes apunta a temperaturas máximas significativamente altas en el extremo norte de la provincia.

En el conjunto de Extremadura se espera una jornada poco nubosa o despejada, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. El viento soplará de componentes sur y oeste, en general flojo, aunque con algún intervalo moderado.

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En Cáceres capital se prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 36, mientras que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 17 y los 37 grados.