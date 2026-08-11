Un buscador de oro sorprende con las pepitas que encuentra en un río de Extremadura

La imagen parece sacada de una de aquellas estampas de la fiebre del oro, pero está grabada en Extremadura. Un aficionado al bateo muestra en TikTok el resultado de un fin de semana buscando oro en un río de la región y enseña una batea en cuyo fondo se acumulan numerosas pequeñas partículas doradas.

El vídeo lo publica Santiago, conocido en esta red social como @s.a.m_gold_digger, y de él se hace eco la revista Jara y Sedal. En las imágenes enseña el material que consigue separar después de trabajar durante horas con los sedimentos del cauce.

No se trata de una gran pepita, sino de una concentración de pequeños fragmentos. El resultado refleja precisamente una de las características de esta afición: para encontrar cantidades reducidas de oro es necesario lavar y procesar una gran cantidad de arena y grava.

El oro llega a los cauces después de desprenderse de las rocas por efecto de la erosión. Su elevada densidad hace que tienda a depositarse en lugares donde la corriente pierde fuerza, como curvas, remansos, grietas o zonas situadas detrás de grandes piedras.

Esos puntos son los que suelen buscar los aficionados al bateo, ya que allí pueden concentrarse los materiales más pesados arrastrados por el agua.

Sedimentos

La técnica consiste en recoger sedimentos del lecho del río y lavarlos en una batea mediante movimientos sucesivos. La arena y los materiales más ligeros van desapareciendo poco a poco, mientras que los más pesados permanecen en el fondo.

Entre ellos pueden quedar pequeñas partículas de oro, que después se recogen con una pipeta u otros utensilios.

La búsqueda artesanal de este metal tiene además una larga tradición en España. Ríos como el Sil o el Miño son conocidos por esta práctica, mientras que la explotación aurífera se remonta a siglos atrás y tiene en Las Médulas, en León, uno de sus ejemplos históricos más conocidos.

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En este caso, Santiago no concreta qué río extremeño recorre durante el fin de semana. Sí muestra el resultado final de sus jornadas de búsqueda: una batea con numerosos pequeños fragmentos dorados tras horas de trabajo entre los sedimentos.