La campaña del tomate avanza con normalidad en Extremadura y prevé transformar 1,8 millones de toneladas

La campaña del tomate en Extremadura avanza con normalidad después de comenzar a finales de julio y con la previsión de mantenerse hasta mediados de septiembre. El sector afronta el pico de producción con un producto de buena calidad y, por el momento, sin incidentes destacados en el transporte de los más de 100.000 camiones que trasladan el tomate desde las explotaciones agrícolas hasta las industrias transformadoras de la región.

Extremadura transformará 1,8 millones de toneladas

Las previsiones apuntan a que este año se transformarán en España unos 2,6 millones de toneladas de tomate, de las que aproximadamente 1,8 millones corresponderán a Extremadura (casi un 70%). La región concentra así buena parte de la producción nacional de tomate para industria y mantiene su posición como uno de los principales territorios productores y transformadores del país.

Alrededor de un millón de toneladas saldrán de las plantas del Grupo Conesa, entre ellas la ubicada en Villafranco del Guadiana (Badajoz). El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este martes estas instalaciones para conocer de primera mano la evolución de una campaña que se encuentra actualmente en uno de sus momentos de mayor actividad.

Durante el recorrido, Quintana ha estado acompañado por el CEO del Grupo Conesa, Manuel Vázquez. La compañía ha recibido más de 3,3 millones de euros en ayudas procedentes del Perte Agroalimentario y del Perte de Descarbonización impulsados por el Gobierno de España para acometer diferentes actuaciones en sus instalaciones.

Un tomate con buena calidad y color

Manuel Vázquez ha explicado que la recogida del tomate destinado a conserva comenzó el pasado 26 de julio "en tiempo y forma", después de una primavera favorable para el cultivo. Tras dos semanas de campaña, las fábricas se encuentran ya en plena producción industrial y han transformado alrededor del 27% del volumen contratado para esta temporada.

El responsable de Conesa ha destacado además las buenas condiciones con las que está llegando la materia prima a las fábricas después de las dificultades ocasionadas el pasado año por las lluvias. "Este año el tomate viene con muy buen color, ha madurado correctamente y, de momento, va todo con cierta normalidad", ha señalado Vázquez, quien ha valorado la calidad del tomate recibido hasta ahora.

Las incógnitas se concentran principalmente en las variedades de producción media y tardía. Vázquez ha advertido de que "seguramente se hayan visto afectadas por las diferentes olas de calor que hemos tenido durante los meses de junio, julio e incluso agosto", por lo que habrá que esperar para comprobar el impacto del calor sobre los rendimientos finales de la campaña.

También se han registrado problemas en alguna parcela temprana como consecuencia de una incidencia fitosanitaria. Según ha explicado Vázquez, la prohibición por parte de la Unión Europea de un producto empleado para combatir los eriófidos ha provocado que en determinadas explotaciones resulte difícil controlar la plaga, con las consiguientes complicaciones para los agricultores afectados.

Conesa exporta el 80% de su producción

El Grupo Conesa dispone actualmente de 11 unidades productivas. Dos de ellas se encuentran fuera de la península ibérica: una en Estados Unidos, especializada en polvo de tomate, y otra en China, dedicada a la transformación de pasta de tomate. Las nueve plantas restantes están repartidas entre España y Portugal.

La compañía cuenta con dos industrias en Portugal y siete en España. De estas últimas, cinco están ubicadas en Extremadura y otras dos en la provincia de Sevilla, lo que convierte a la comunidad extremeña en el principal núcleo productivo del grupo dentro de la península ibérica.

La dimensión internacional de la empresa se refleja también en sus ventas. El 80% del producto transformado por Conesa se destina a la exportación, fundamentalmente a mercados europeos como Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Además, Japón representa otro mercado destacado para la compañía y genera alrededor del 8% de su facturación.

La descarbonización, uno de los grandes retos

Entre los principales desafíos de futuro se encuentra la reducción de las emisiones. Las industrias europeas del tomate están sujetas a un régimen que obliga a asumir costes por sus emisiones de CO2, circunstancia ante la que Conesa ha realizado, según Manuel Vázquez, "una apuesta muy fuerte por la descarbonización". Para ello, la compañía prepara inversiones destinadas a modernizar y hacer más sostenibles sus instalaciones con el apoyo de diferentes programas Perte.

El grupo dispone de tres industrias dedicadas a la primera transformación y otra destinada a segundas y posteriores transformaciones. Quintana ha resaltado durante su visita la evolución de Conesa, una empresa familiar que, según el delegado del Gobierno, ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y a los avances tecnológicos experimentados por el sector agroalimentario.

Nuevas variedades frente a las olas de calor

El incremento de los episodios de temperaturas extremas ha sido otro de los asuntos abordados durante la visita. Ante unas olas de calor cada vez más frecuentes, Quintana ha defendido la necesidad de anticiparse a sus efectos sobre el cultivo. "Hay que empezar a trabajar en búsqueda de nuevas variedades, que sean más resistentes para el calor", ha explicado el delegado del Gobierno, que considera prioritaria la adaptación varietal para garantizar el futuro del sector.

Más de 100.000 camiones sin siniestros

La campaña provoca además un intenso movimiento de mercancías en las carreteras extremeñas. Quintana ha recordado que más de 100.000 vehículos participan durante estas semanas en el traslado del tomate desde las explotaciones hasta las fábricas conserveras distribuidas por distintos puntos de Extremadura.

El delegado ha valorado las mejoras introducidas durante los últimos años para reforzar la seguridad de estos desplazamientos. "Hemos mejorado muchísimo en los últimos años, reduciendo por una parte la pérdida de productos en las carreteras, el que no se vierta líquido en nuestras carreteras y que los neumáticos estén en las condiciones oportunas", ha explicado Quintana, quien ha confirmado que no se han registrado siniestros relacionados con este transporte durante la campaña.

Quintana ha atribuido estos avances al esfuerzo conjunto de administraciones, empresas y transportistas. "Este es un trabajo de todos y desde luego las fábricas, que son las que realmente pagan el transporte, han hecho un esfuerzo durante los últimos años, porque esto es un beneficio para todos", ha resaltado el delegado, que ha incidido en la mejora de seguridad tanto para los profesionales del sector como para el resto de usuarios de las carreteras.

Un sector clave para la economía extremeña

El delegado del Gobierno ha subrayado finalmente la relevancia estratégica de esta actividad para Extremadura. Quintana ha señalado que el sector del tomate "es clave" para la economía regional y ha puesto al Grupo Conesa como uno de los referentes europeos de la industria transformadora.

"Creo que es un verdadero ejemplo", ha afirmado Quintana tras recorrer las instalaciones de Villafranco del Guadiana y analizar con sus responsables los principales desafíos que afronta la industria. El delegado también ha agradecido a la compañía el esfuerzo de décadas para consolidar una actividad estrechamente ligada al campo, al empleo y a la industria agroalimentaria extremeña.