El Festival de Mérida vuelve a Cáparra tras un año de ausencia con su programación más larga

Regreso a un enclave histórico. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llevará, tras un año de paréntesis por obras, la extensión de la programación a Cáparra. Durante seis noches, del 13 al 18 de agosto, un escenario junto al arco romano acogerá las representaciones ya estrenadas en el Teatro Romano de Mérida en pasadas ediciones. Todas las obras comenzarán a las 22.30 horas.

Cáparra vuelve con la programación más larga de la extensión. El yacimiento arqueológico de la provincia de Cáceres situado entre Oliva de Plasencia y Guijo de Granadilla ofrecerá seis representaciones con miradas diferentes de los mitos, personajes y textos clásicos.

La programación más extensa

La agenda teatral la abrirá 'Cleopatra enamorada, el Musical' la noche del jueves a las 22.30 horas. La obra, de Florián Recio, narra el romance entre Marco Antonio y Cleopatra en los últimos años del Egipto ptolemaico. Entre intrigas políticas, grandes pasiones y el avance de la expansión de Roma, a través de la danza, la música y la puesta en escena, se ofrece el retrato del amor, el poder y el trágico destino que marcó la caída del imperio. No apto para un público menor de 12 años.

El viernes será el turno de 'Alejandro y el eunuco persa' de Miguel Murillo, que se aleja de las grandes conquistas militares para explorar el lado más humano, íntimo y vulnerable de Alejandro Magno, donde se muestra cómo afrontaba el conquistador su vida después de las batallas, sus relaciones personales y su forma de entender el amor. El texto centra especialmente la mirada en la relación entre Alejandro y el eunuco persa, una figura fundamental en su vida afectiva, y que permite descubrir al hombre que se escondía detrás del personaje histórico. No está recomendada para menores de 16 años.

El fin de semana en Cáparra estará ambientado por 'Los hermanos', la comedia de Terencio, el sábado, donde se enfrentan dos formas de entender la educación, una estricta y otra más liberal. A través de los enredos y los amores de dos hermanos, la obra reflexiona con humor sobre la educación, la familia y la libertad del propio camino. Recomendada para mayores de 12 años.

Y el domingo por 'Jasón y las Furias' de Nando López, que volverá a escena con una nueva mirada sobre el mito de Jasón y Medea y sobre las consecuencias de traicionar una promesa. Tras prometerle amor eterno a Medea, el héroe la traiciona casándose con la hija de Creonte. La cólera de la protagonista y la intervención de las Furias obligarán a Jasón a enfrentarse a su pasado en un descenso al Hades, donde tendrá que reconstruir sus propios pasos.

Rafael Álvarez 'El Brujo' subirá al escenario de Cáparra con 'Iconos o la exploración del destino' el lunes, donde el actor vuelve a establecer un diálogo entre los clásicos y el presente con el humor y las experiencias autobiográficas. La edad recomendada es a partir de los 16 años.

La última representación será 'La aparición' de Meandro, que cerrará la extensión el martes 18 de agosto. En esta comedia, Esperanza hace un agujero en la pared de su dormitorio para poder verse en secreto con su amado Cándido. Un divertido enredo de amor y humor, las armas fundamentales para derribar prejuicios, que está recomendada para todos los públicos.

Patrimonio y cultura

Jesús Cimarro, director del festival, ha destacado la buena respuesta que se está obteniendo por parte del público, pues ya secuenta con varias de las funciones cerca del lleno, y ha animado a los espectadores del norte de Cáceres y de la región a acercarse al enclave.

Por su parte, Adela Rueda, directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, ha puesto en valor la recuperación del yacimiento tras la inversión de 1,5 millones de euros de la Junta de Extremadura. Defendiendo así la relación entre el patrimonio y la cultura y la generación de beneficios sociales y económicos.

Presentación extensión de Cáparra del Festival de Teatro Clásico de Mérida. / Jero Morales

Antonia Molina, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres, ha destacado que llevar el teatro al medio rural ayuda a atraer visitantes y combatir la despoblación, una idea que comparte María José Pérez Izquierdo, que reivindica la importancia del Festival como impulsor del turismo y la economía.

Las calles de Plasencia serán testigos del pasacalles 'Regreso de Ulises: La Odisea' a las 20.00 horas, en el cual el universo de Homero será trasladado a la localidad extremeña y acercará el Festival a vecinos y visitantes. El día siguiente, Mérida disfrutará del espectáculo que comenzará a las 21.00 horas.