Confirman dos focos de brucelosis en Extremadura, los primeros en España desde 2022

La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha registrado dos focos de brucelosis bovina por Brucella abortus en la provincia de Badajoz. El primero, de carácter primario, se localiza en Alburquerque y fue confirmado por el laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) el 5 de agosto de 2026, mientras que el segundo, clasificado como secundario, corresponde al municipio de Badajoz y se confirmó dos días después, el 7 de agosto. Los datos facilitados contabilizan en conjunto 467 bovinos sensibles y dos afectados.

España estaba oficialmente libre desde 2022

La relevancia de estas detecciones aumenta por el estatus sanitario alcanzado en los últimos años. España era oficialmente libre de brucelosis bovina en todo su territorio desde el 18 de febrero de 2022. Ese día, la Comisión Europea reconoció como libre a la provincia de Cáceres, que era la única que quedaba pendiente, y con ello extendió el reconocimiento a todo el país. Badajoz ya figuraba anteriormente entre los territorios españoles con estatus libre. El último de los casos confirmados en España se detectó en el municipio gallego de O Carballiño (Ourense), en este caso en ovinos. El último en ganado bovino data de 2020, en Asturias.

La brucelosis es una zoonosis bacteriana relevante causada por bacterias del género Brucella. En el ganado bovino español, la especie tradicionalmente asociada a la enfermedad ha sido principalmente Brucella abortus. Se trata además de una enfermedad sometida a vigilancia y notificación sanitaria, tanto en España y la Unión Europea como ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En las explotaciones ganaderas, la enfermedad provoca importantes pérdidas reproductivas. Entre sus consecuencias se encuentran los abortos, especialmente en fases avanzadas de la gestación, la infertilidad, la retención de placenta, el nacimiento de animales muertos o de crías débiles y otros trastornos reproductivos. Todo ello puede generar pérdidas económicas importantes para las explotaciones afectadas.

La importancia sanitaria va más allá del ganado porque puede transmitirse al ser humano. La Organización Mundial de la Salud explica que el contagio puede producirse por contacto directo con animales infectados, por la inhalación de agentes contaminados o por el consumo de determinados productos de origen animal sin pasteurizar. En las personas puede causar fiebre, debilidad, malestar y otros síntomas que pueden prolongarse si la enfermedad no se diagnostica y trata adecuadamente.