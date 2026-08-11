Los despidos colectivos repuntan en Extremadura: 263 trabajadores afectados entre enero y mayo

Los despidos colectivos han afectado a 263 trabajadores en Extremadura entre enero y mayo de 2026, según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo. La cifra supone 210 personas más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 53 afectados. El incremento extremeño se produce en un contexto de crecimiento de estos procesos en el conjunto del país, aunque la evolución de la comunidad ha sido más acusada. En España, los trabajadores afectados han aumentado un 15,6%, hasta alcanzar los 16.931.

El despido colectivo es el procedimiento utilizado cuando una empresa extingue un determinado número de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, dentro de los umbrales establecidos legalmente. Habitualmente se articula mediante un expediente de regulación de empleo (ERE).

Pese al aumento registrado, Extremadura continúa lejos de las comunidades con mayor volumen de afectados. Los datos facilitados por Efe revelan que Cataluña suma 4.461 trabajadores, Madrid 4.091 y la Comunidad Valenciana 1.993. La región extremeña se mueve en cifras similares a Asturias, con 256, y por debajo de Galicia, que contabiliza 311.

Los servicios concentran siete de cada diez casos

En el conjunto de España, 12.205 de los 16.931 trabajadores afectados pertenecían al sector servicios, lo que representa alrededor de siete de cada diez despidos colectivos registrados hasta mayo. Entre las actividades con mayor presencia figuran las telecomunicaciones, la programación informática y la consultoría, el comercio, el transporte, las actividades profesionales y la producción y distribución de contenidos.

Febrero, marzo y abril han concentrado el aumento nacional. Marzo ha sido especialmente significativo, con 5.303 trabajadores despedidos, un 60,9% más que en el mismo mes de 2025.

Los grandes ERE de 2026

Entre los procesos de mayor tamaño se encuentra el de Telefónica, que supondrá la salida de alrededor de 5.500 empleados de distintas sociedades del grupo. Parte de las bajas ya se ha ejecutado, aunque el proceso se desarrollará progresivamente hasta 2028. También destacan el ERE de Ericsson, con 164 despidos ejecutados entre abril y junio; el de Mediapro, con 189 profesionales, y el de Iberia, cuya primera fase ha alcanzado 844 solicitudes aceptadas de las 996 salidas previstas.

Las causas económicas, relacionadas con pérdidas o disminuciones de ingresos y ventas, son las más habituales en estos procedimientos, seguidas de las causas productivas y organizativas. En Extremadura, el principal dato de los primeros cinco meses de 2026 está en la comparación interanual: los trabajadores afectados por despidos colectivos han pasado de 53 a 263 en un año.