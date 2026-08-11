Sol, Luna y nubes: el tercer protagonista que amenaza con colarse en el eclipse en Extremadura

Apenas dos días antes del eclipse, Extremadura ya mira al cielo. Hace unos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicó una primera previsión para el 12 de agosto, un pronóstico que continuará actualizándose a medida que se acerque el miércoles.

Temperaturas, presencia de nubes y peligro de incendios forman parte de una información que adquiere especial importancia ante las miles de personas que se preparan para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano.

Las condiciones meteorológicas tendrán mucho que decir cuando la Luna comience a interponerse entre el Sol y los espectadores. La previsión disponible dibuja, de momento, una jornada marcada por el calor intenso, un cielo cuya evolución habrá que seguir hasta prácticamente el último momento y un riesgo de incendios muy alto o extremo en amplias zonas de la comunidad.

El termómetro llegará primero a su máximo

Antes de levantar la mirada habrá que soportar otra jornada especialmente calurosa. Los mapas de temperaturas máximas sitúan a buena parte de Extremadura aproximadamente entre los 38 y los 42 grados durante las horas centrales y primeras horas de la tarde.

Las diferencias serán apreciables dependiendo de la zona. En el entorno de Cáceres capital, los valores máximos se moverían alrededor de los 38-40 grados, mientras que en Badajoz podrían aproximarse a los 40-42 grados. Determinados puntos de la comunidad quedarán igualmente dentro de las franjas de temperaturas más elevadas representadas en la predicción.

Mapa de temperaturas para el día del eclipse. / Aemet

Sin embargo, estas cifras no serán exactamente las que acompañen a los extremeños mientras contemplan el eclipse. El fenómeno llegará al final de la tarde, cuando el termómetro ya haya dejado atrás sus registros más elevados. Aemet calcula que a esa hora las temperaturas habrán descendido, de manera general, entre dos y cinco grados respecto a las máximas alcanzadas durante el día.

Sin embargo, será un alivio relativo. Aunque el Sol se encuentre cada vez más próximo al horizonte, el ambiente continuará siendo muy caluroso después de una jornada en la que los termómetros habrán permanecido durante horas en valores elevados.

Las nubes, la incógnita que todos miran

Si el calor parece prácticamente asegurado, la nubosidad concentra ahora buena parte de la atención. La previsión correspondiente aproximadamente a las 20:00 horas, cerca del momento en el que se producirá el eclipse, muestra una probabilidad apreciable de presencia de nubes sobre Extremadura.

El mapa disponible sitúa a buena parte de las provincias de Cáceres y Badajoz en tonalidades asociadas a una probabilidad elevada de nubosidad. Será, por tanto, uno de los aspectos cuya evolución habrá que seguir con mayor atención en las próximas actualizaciones meteorológicas.

Mapa de nubosidad para el día del eclipse. / Aemet

Esto no significa necesariamente que las nubes vayan a arruinar el espectáculo. No toda la nubosidad impide observar un eclipse de la misma manera. Las nubes altas, por ejemplo, pueden permitir continuar contemplando el fenómeno, mientras que otras formaciones más densas sí podrían dificultar considerablemente la visión del disco solar.

Además, habrá una circunstancia particular: el Sol estará muy bajo sobre el horizonte. Por ello, no importará únicamente lo que ocurra exactamente encima del punto elegido para observarlo, sino también las nubes situadas en la dirección hacia la que habrá que mirar.

El peligro estará también en el suelo

Mientras miles de ojos estén pendientes del cielo, las autoridades tendrán otro motivo para mirar hacia el campo. El Índice de Peligro de Incendios Forestales previsto para el miércoles coloca extensas superficies de Extremadura en los niveles muy alto y extremo, las dos categorías superiores de la escala.

El mapa muestra estas situaciones tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz, aunque con variaciones entre territorios y algunas áreas donde el nivel previsto será inferior.

Mapa del Índice de Peligro de Incendios Forestales para el día del eclipse. / Aemet

La combinación resulta especialmente sensible: temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados durante parte de la jornada, vegetación seca y numerosos desplazamientos hacia espacios abiertos pueden incrementar las situaciones de riesgo. De ahí que el peligro de incendios se haya convertido en otro de los elementos que acompañan a la preparación del eclipse.

Esta circunstancia cobra todavía más importancia ante la posibilidad de que muchas personas opten por buscar miradores, zonas rurales o lugares alejados de los núcleos urbanos para conseguir un horizonte despejado.

Una previsión que todavía puede cambiar

El pronóstico disponible permite dibujar cómo podría presentarse el miércoles, pero todavía no constituye la última fotografía meteorológica del eclipse. Aemet irá actualizando la información conforme se acerque el momento y las previsiones puedan ganar precisión.

Especialmente importante será comprobar la evolución de las nubes. Una variación en su posición, cantidad o tipo puede marcar la diferencia entre observar con claridad el avance de la Luna o encontrarse con un cielo que complique la experiencia.

Por ahora, el 12 de agosto se presenta en Extremadura con mucho calor, riesgo elevado de incendios y la nubosidad como principal interrogante. Durante meses se han consultado horarios, lugares de observación y gafas homologadas. A solo dos días de la cita, queda una variable que nadie puede organizar con antelación: que el cielo extremeño decida levantar o no el telón cuando llegue el momento de comenzar el espectáculo.