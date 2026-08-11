El eclipse impulsa las reservas en las hospederías del norte de Cáceres y rozan el lleno

El eclipse solar de este miércoles también se está dejando notar en los alojamientos turísticos del norte de Cáceres. Las cinco hospederías de la red extremeña ubicadas en esta zona prevén alcanzar durante la semana del 10 al 16 de agosto ocupaciones de entre el 82% y el 91%, unas cifras que en la mayoría de los casos mejoran las registradas en las mismas fechas del año pasado.

La mayor previsión corresponde a la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás, que espera llegar al 91% de ocupación. En la semana equivalente de 2025 registró un 76,92%, aunque aquella comparación está condicionada por el cierre del establecimiento a causa del incendio de Jarilla.

Muy cerca se sitúa la Hospedería Valle del Jerte, en Jerte, con una previsión del 89%, apenas un punto por encima del 88% anotado hace un año.

También mejora sus cifras la Hospedería Conventual Sierra de Gata, en San Martín de Trevejo, que calcula una ocupación del 87%, frente al 80,30% de la misma semana de 2025.

Hospedería de Monfragüe / Juntaex

En la Hospedería Parque de Monfragüe, situada en Torrejón el Rubio, las reservas apuntan a un 85% de ocupación, ocho puntos más que el 77% alcanzado el verano pasado. Por su parte, Hurdes Reales, en Las Mestas, dentro del término municipal de Ladrillar, prevé llegar al 82%, frente al 78,10% del año anterior.

Puntos de interés

La Junta de Extremadura ha difundido este martes estos datos y vincula el aumento de las previsiones a la celebración del eclipse solar, que tendrá lugar este miércoles y que ha convertido el norte de la región en uno de los puntos de interés para quienes quieren seguir el fenómeno.

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La red de Hospederías de Extremadura está formada por ocho hoteles de cuatro estrellas repartidos por distintos puntos de la comunidad y ubicados, en su mayoría, en edificios históricos o singulares y en entornos rurales.